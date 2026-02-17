REFORMA LABORAL / ELIMINAN ARTÍCULO SOBRE RÉGIMEN DE LICENCIAS Y EL PROYECTO MODIFICADO VOLVERÁ AL SENADO

La presión de los diputados dialoguistas y la amenaza

opositora de dejar sin quórum la sesión obligó al

Gobierno a sacar el polémico artículo

Nacionales - El Gobierno finalmente eliminará el artículo 44 del proyecto de reforma laboral luego de la polémica generada por los cambios que impulsaba en el régimen de licencias por enfermedades y accidentes no laborales. La decisión se tomó en horas de la tarde y fue comunicada a los bloques aliados, desde donde emanaban quejas y anticipaban voto en contra.

Con la eliminación del artículo de la discordia, el proyecto con media sanción del Senado retornará a la cámara de origen, que deberá ratificar o no la modificación impuesta por la cámara revisora.

La presión de los aliados -Pro, UCR y sectores del peronismo no kirchnerista- obligó al Gobierno a recalcular su estrategia para garantizarse el quórum y los votos en el recinto para sancionar la ley. Hasta el último lunes su compromiso era, a instancia de los aliados, modificar el artículo de la polémica; sin embargo, en las últimas horas, las bancadas dialoguistas revisaron su posición y reclamaron la eliminación lisa y llana del artículo 44.

El rechazo alrededor del artículo 44 ponía en riesgo la aprobación del proyecto laboral. Los 45 votos que reúnen entre Provincias Unidas, PRO y los federales, sumado a los 93 miembros que actualmente ostenta Unión por la Patria en la Cámara baja, dejarían al oficialismo sin el número mínimo para llegar al quórum. Con la modificación del proyecto, el Gobierno apuesta a consolidar los números que le permitan aprobar la iniciativa.

Este escenario evidenció el peso político que adquirió el tema en las últimas jornadas, ante la proximidad de la sesión extraordinaria convocada para tratar la reforma. La urgencia por alcanzar consensos puso de relieve la fragilidad de la mayoría oficialista y la importancia estratégica de cada voto. Funcionarios del Ejecutivo, según trascendió, consideraron que priorizar la aprobación general del paquete de cambios era más relevante que insistir en un punto que generaba resistencias insalvables.

El debate por las licencias médicas se intensificó tras la difusión de la letra chica del proyecto, que proponía limitar la cantidad de días de ausencia por motivos de salud y endurecer los controles sobre los certificados expedidos. Legisladores de sectores dialoguistas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que estas restricciones afectaran a trabajadores con enfermedades crónicas o situaciones especiales. En este contexto, la presión pública de organizaciones gremiales y asociaciones médicas sumó un factor adicional de tensión, acelerando la necesidad de revisar el texto.

El texto que obtuvo media sanción de la Cámara alta establece que, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador dejaría de percibir automáticamente el salario completo, como prevé la normativa vigente. El artículo 208 de la actual ley de contrato de trabajo garantiza ese beneficio por 3 meses para el trabajador con menos de cinco años de antigüedad, y de 6 meses para el de antigüedad mayor. Ambos plazos se duplican si se trata de un trabajador con cargas de familia.

En el Senado, el oficialismo eliminó la posibilidad del cobro completo del salario y lo redujo al 50% o al 75% de la remuneración, según el grado de responsabilidad del trabajador respecto del hecho que provocó su incapacidad.

La redacción del artículo, incorporado a último momento en el proyecto del Poder Ejecutivo, desató un fuerte revuelo mediático horas después de que el Senado diera media sanción a la iniciativa, el jueves pasado. Incómodos, los aliados del Gobierno no tardaron en desmarcarse.

En paralelo, desde el oficialismo se intentó instalar la idea de que la reforma general no perdería fuerza por la exclusión del artículo en cuestión. Fuentes del Ministerio de Trabajo remarcaron que el objetivo central sigue siendo “modernizar las relaciones laborales y dotar de mayor flexibilidad a las empresas”, pero reconocieron que “la búsqueda de consensos es prioritaria”. La voluntad de allanar el camino para la aprobación del resto de los artículos fue compartida también por los bloques aliados, que destacaron la importancia de avanzar en los aspectos vinculados a la formalización del empleo y la simplificación de trámites administrativos.

El retiro del artículo no implicó, según se explicó, la renuncia definitiva a debatir cambios en materia de licencias. Algunos referentes legislativos anticiparon que el tema podría ser retomado en futuras discusiones, bajo un formato más acotado y negociado. Por el momento, la atención se centra en la votación convocada para las próximas horas, en la que el oficialismo aspira a obtener el respaldo necesario para aprobar el grueso de la reforma.

