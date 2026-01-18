El verano de las grandes oportunidades



Por Sergio Suppo

Como un perfume que se desvanece, los primeros efectos del triunfo electoral libertario corren el riesgo de desaparecer cuando termine el verano.

Javier Milei lo sabe y es por eso que el Congreso reabrirá apenas termine enero para tratar la reforma laboral. Modernización laboral, dicho con las palabras que usa el oficialismo.

El Presidente tiene la ventaja del número aumentado de diputados y senadores propios y el impulso que le dan las negociaciones con los gobernadores que controlan los votos ajenos que necesita en las dos cámaras.

Ahora tiende a apagarse ese viento original que infla las velas desde que los libertarios ganaron con más diferencia de la que esperaban en las elecciones del 26 de octubre pasado. Para llegar al puerto de las reformas estructurales el Gobierno tendrá que poner en marcha el motor del barco y gastar un poco de combustible en provincias amigas. En diciembre esos aliados circunstanciales prestaron una ayuda decisiva para votar el presupuesto a cambio de algún que otro desembolso.

El juego de correr los límites es cada vez más riesgoso cuando se tocan intereses ajenos. Milei está dispuesto a hacerlo, a veces en contra de los propios intereses de cambio profundo que se propone y que una buena parte de los votantes expresó cuando lo hizo presidente y cuando le extendió el crédito, el año pasado.

Dos ejemplos: en la votación del presupuesto se introdujo la derogación de los fondos para discapacitados y para las universidades. Ese cambio sin previo aviso no pasó el filtro de los aliados que meses antes habían votado leyes que el oficialismo intentó vetar sin lograrlo. Una forma de ser diferente es poder demostrarlo cada tanto; es lo que hicieron algunos peronistas federales, partidos provinciales y radicales sueltos.

Más espinosa es la decisión de introducir por un decreto (DNU) una drástica reforma al sistema de inteligencia que incluye la posibilidad de que los agentes de la AFI detengan a personas como si fueran policías. ¿No era mejor una ley para garantizar el consenso? ¿Qué apuro había?

En el último caso, pasar por encima del Congreso parece más un reflejo ideológico de añejas raíces autoritarias que una verdadera necesidad de evitar las mayorías en contra con la que Milei gobernó los primeros dos años. Desde diciembre, el oficialismo tiene una minoría con suficiente peso como para alcanzar acuerdos y votar leyes sin demasiadas dificultades.

La reforma laboral y luego la reforma al Código Penal son dos grandes oportunidades en tanto consideren un elemento político de primera importancia: el peronismo no tiene brújula. Más allá de los bloques kirchneristas, desde los que sin embargo pueden esperarse nuevos desgajamientos, muchos gobernadores del PJ ya decidieron no seguir respondiendo al catecismo de Cristina Kirchner.

El resto del Congreso, con la excepción de la izquierda dogmática, está dispuesto a cambiar y a acompañar.

Un nuevo consenso habita en la Argentina y es poco tenido en cuenta por el mismo oficialismo. Hay acuerdos tácitos suficientes sobre la apertura de la economía y el rumbo capitalista y, por lo tanto, sobre las reformas legales necesarias para esos objetivos. También para dejar atrás el garantismo judicial sobre los delitos penales.

La administración de esos consensos no es automática y tiene como amenaza principal la voluntad de diferenciación con el resto del sistema político que Milei agita cada vez que puede, en un intento nunca cumplido de ocultar los acuerdos que necesita y hace con socios siempre circunstanciales.

El otro gran obstáculo tiene forma de bolsillo. Los gobernadores no quieren resignar fondos y tienen en sus legisladores nacionales una carta para negociar las leyes. En la reforma laboral varios de ellos advirtieron que pueden perder fondos coparticipables por los retoques al impuesto a las ganancias.

No es nada que no pueda solucionarse negociando con cada jefe provincial. La política también es el arte de pagar el menor costo posible para cumplir los objetivos que se persiguen.

El peronismo no tiene brújula y el kirchnerismo perdió poder de mando para influir sobre él. La CGT carece hoy de la fuerza de choque de otros tiempos y su capacidad de representación fue diezmada a medida que la precarización de los puestos de trabajo sacó del sistema gremial, previsional y de obras sociales a más del 40 por ciento de los trabajadores.

El sindicalismo en estos días de verano promete visitar gobernadores y legisladores para tratar de frenar los acuerdos posibles con el oficialismo. Agita fantasmas que hace tiempo ya se hicieron realidad con las leyes que intenta impedir que cambien.

Fue con las actuales normas que la mitad de los trabajadores perdieron la formalidad de su condición para pasar a un universo arbitrario y hostil, con sueldos bajos, sin salud ni los aportes necesarios para aspirar a una jubilación mínima. No hay peor respuesta a las ideas viejas que la realidad que las contrasta.

En cualquier caso, nada es lineal. Las reformas estructurales que con un poco de muñeca el Gobierno podrá hacer votar antes del otoño en el Congreso serán contemporáneas de la clásica conflictividad que ataca a los reclamos paritarios cada comienzo de año.

Y, lo peor para la gestión libertaria, es la necesidad de reprogramar el discurso sobre la baja inflacionaria. Nada indica que pueda cumplirse en los próximos meses una reducción consistente del nivel de precios. La medición del 2025 es la más baja desde 2017, un logro. Es también, la sexta inflación más alta de un país en el mundo.

La Argentina sigue padeciendo una enfermedad que la mayoría de las naciones ya erradicó hace décadas. Milei hizo de la solución de ese problema su principal bandera. Este año deberá explicar que el esfuerzo necesario será todavía largo y penoso y que llevará más tiempo del que indican las promesas.

