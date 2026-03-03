«QUIEREN MI RENUNCIA PERO NO SE LES VA A DAR PORQUE ME QUEDO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2027»

Victoria Villarruel ahondó la interna con el Gobierno protagonizando un duro cruce con el diputado

Luis Petri a quien calificó de “cosplay” y “chusma”

Victoria Villarruel

Nacionales - La apertura de sesiones ordinarias del Congreso reavivó la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel, ya de larga data. Pero un intervención de la vice esta madrugada en X levantó al limite la temperatura. Dijo, directamente, que el Gobierno quiere que renuncie.

"Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds", escribió.

Lo hizo en respuesta a un usuario que le pidió que se dejara su lugar: "Renunciá mientras te quede algo de dignidad, la jubilación de privilegio la tenés asegurada", fue el pedido.

Villarruel disparó respuestas a usuarios de redes sociales en las que consideró “graves” las alusiones de Milei a un supuesto complot contra su gobierno, tildó de “chupamedias” a dirigentes cercanos al Presidente y atacó con nombre y apellido a Martín Menem, jefe de la Cámara de Diputados, y al exministro de Defensa y hoy diputado Luis Petri. Incluso señaló a los funcionarios “mencionados por (Diego) Spagnuolo”, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que fue grabado mientras describía una supuesta red de corrupción que tenía en la cúspide a Karina Milei y su mano derecha, Lule Menem.

Por otra parte, el diputado nacional Luis Petri y Villarruel, protagonizaron un picante cruce luego de que el mendocino afirmara que la titular del Senado “apostó por el fracaso del Gobierno”, y ella le recordó “el vaciamiento de IOSFA” durante su cargo como ministro de Defensa.

“Villarruel fue funcional a la oposición. Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta) No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”, dijo Petri.

En una entrevista con TN, Petri afirmó que Villarruel: “No ha apoyado al Gobierno y apostar al fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Lo de ayer fue una muestra más de que en estos dos años no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Por su lado, la vicepresidenta salió al cruce de las declaraciones de Petri y le respondió a través de sus redes sociales: “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino”.

“Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, señaló.

En tanto, más tarde, Villarruel volvió a apuntar contra el diputado y manifestó: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, apuntó aludiendo a la pulsión del exministro por sacarse fotos con uniformes militares y a los videos virales de sus abrazos a los saltos con Milei antes de algunas reuniones en la Casa Rosada.

Del otro lado, el diputado le retrucó: “Yo te conozco por golpista”.

La vice no se quedó callada y siguió respondiendo: “Yo administro el Senado. Así que tengo claro el salario de los trabajadores, sus derechos, los ñoquis que sacamos, el ahorro sobre los recursos del Estado, etc. así que no demuestres ignorancia”, le contestó a un usuario, mientras que a otro le respondió: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Saludos”.

Decidida a no disimular más la ruptura con Milei, reaccionó ante otra cuenta desde la que le cuestionaban que hubiera usado el celular en la sesión parlamentaria durante el discurso presidencial y afirmaban que eso había molestado al diputado Menem. “Más grave fue la acusación de golpismo que sugirió el Presidente, pero entiendo que Menem tan refinado, distinguido y con amplios conocimientos de protocolo, ceremonial y chupamedismo no haya podido tolerar estar al lado mío”.

Milei la había señalado sin presentar pruebas de participar el año pasado de un complot para desbancarlo y asumir la presidencia en su lugar. “Luego de nuestro triunfo las elecciones de la Ciudad, comenzó a digitarse un ataque sin precedentes en la historia argentina, y que tomó su punto más alto luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires; algo que, a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”. Cuando dijo “propios”, Milei enfatizó el mensaje con un cabeceo hacia su derecha, donde estaba sentada Villarruel.

Informe: Parlamentario.com, LN, Perfil.com, agencias y Agensur.info