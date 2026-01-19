ESPAÑA / YA SON 39 LAS PERSONAS FALLECIDAS Y 152 HERIDAS EN EL ACCIDENTE DE TRENES EN LA LOCALIDAD DE ADAMUZ

El siniestro se produjo el último domingo al descarrilar

un tren de alta velocidad que impactó de frente a otro

convoy que también descarriló

Miembros de la Guardia Civil buscan evidencias que sirvan para identificar a

las víctimas en el accidente del domingo. (Captura de video)

Mundo - El grave accidente ferroviario ocurrido la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia meridional española de Córdoba, dejó 39 personas fallecidas hasta el momento, entre ellas el maquinista de uno de los trenes implicados, así como 152 heridos, de los cuales 73 permanecen hospitalizados, incluidos 24 en estado grave, según el último balance facilitado por las autoridades.

El accidente se produjo a las 19:45 del domingo, cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, con origen en Málaga y destino Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un tren Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que también descarriló, según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Según la agencia EFE, los primeros cadáveres del accidente han comenzado a ser trasladados y algunos ya han llegado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, mientras el operativo centra sus trabajos en acceder a los vagones en el Alvia que cayeron por el terraplén y localizar a otras posibles víctimas.

Agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de la Guardia Civil están buscando en las vías y zonas aledañas de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente evidencias clave para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro en los trenes.

Fuentes de la investigación han indicado que los familiares de las víctimas no acudirán a estas instalaciones porque se encuentran en el Centro Cívico Poniente Sur, donde están siendo atendidas por un grupo de psicólogos.

Además, un total de 43 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente, 12 de las cuales, entre ellas un menor, están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El Servicio de Andaluz de Salud ha actualizado la cifra de asistidos dados de alta que, a esta hora, se eleva ya a 79; mientras que 43 permanecen ingresados, 12 de ellos en UCI de distintos centros hospitalarios: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (5), Quirón Salud (3), Cruz Roja (2) y Hospital San Juan de Dios (2).

En planta ya se encuentran 27 heridos, diez en Reina Sofía, uno en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, seis en San Juan de Dios, uno en Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, otro en el Hospital Universitario Regional de Málaga y dos en el Alto Guadalquivir.

La cifra total de atendidos se ha elevado a 122 pacientes, 117 adultos y cinco niños, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) han intensificado desde este lunes a la mañana las labores de rescate y búsqueda de supervivientes o fallecidos.

Sánchez suspende agenda política

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado desde el lugar donde se ha producido la tragedia que se dará con «la verdad» sobre la causa y se conocerá «la respuesta» al origen del siniestro que ha causado al menos 39 fallecidos., y los reyes lo harán el martes.

El accidente ha alterado la agenda política de este lunes, en el que la práctica totalidad del Gobierno y la mayoría de los partidos han cancelado los actos previstos. Los reyes se desplazarán mañana a la zona del accidente.

Las principales instituciones, estatales, autonómicas y locales, han rendido homenaje a las víctimas convocando minutos de silencio a mediodía.

Por su parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido de que las razones del accidente ferroviario tardarán días en conocerse, aunque ha alejado la posibilidad de que se haya debido a un exceso de velocidad o un fallo humano.

Y el presidente de la operadora italiana de alta velocidad, Carlos Bertomeu, ha calificado de «raro» y «extraño» el accidente ferroviario.

La Guardia Civil ha habilitado cinco puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente, a fin de facilitar la identificación de los cadáveres.

Informe: Xinhua, NA y EFE