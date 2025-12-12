ELIGEN A LEONEL CHIARELLA COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL

Es el actual intendente de Venado Tuerto, tiene 36 años de

Nacionales / Santa Fe – El Plenario de Delegados de la UCR eligió este viernes a la tarde a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional con 81 votos a favor. Se trata del intendente de Venado Tuerto, quien sucederá a Martín Lousteau tras un acuerdo entre los gobernadores de Provincias Unidas.

Chiarella, de 36 años, enfrenta el desafío de liderar un partido desgastado por sus propias internas y que aún no logra calibrar una posición unificada frente al avance de Javier Milei, un parteaguas en un espacio que se debate entre un acercamiento a la Casa Rosada y sus banderas tradicionales. Alfredo Cornejo y Leandro Zdero -aliados electorales de La Libertad Avanza- no acompañaron el nombramiento del santafesino por diferencias con Provincias Unidas.

Chiarella es intendente de Venado Tuerto desde 2019, cuando asumió su primer mandato con apenas 30 años. En 2023 fue reelecto con el respaldo del 83% de los votos, consolidando un liderazgo local dentro de la Unión Cívica Radical basado en la gestión fiscal, la obra pública y la seguridad.

Chiarella se convirtió este viernes en el presidente más joven en los 134 años de historia del radicalismo. Hasta ahora, el antecedente de menor edad correspondía al cordobés Gabriel Oddone, quien asumió con 41 años en 1942 tras la muerte de Marcelo T. de Alvear, mientras que Hipólito Yrigoyen había accedido a la presidencia del partido con 45 años en 1897, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Chiarella estará acompañada por la expresidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General, Inés Brizuela y Doria (La Rioja) cómo vice 1ra, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice 2do y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice 3ra. En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).

De los 106 integrantes que conforman el Plenario de Delegados, asistieron unos 90 en representación de las provincias, además de los representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

Quién es Chiarella

Chiarella gobierna Venado Tuerto desde hace seis años con superávit fiscal y una política enfocada en la obra pública. Su gestión incluye el desarrollo de una red de jardines para la primera infancia —entre ellos, el único jardín maternal nocturno del país—, centros de salud, políticas culturales y deportivas, y una fuerte articulación público-privada con las principales empresas radicadas en la ciudad.

Al igual que el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, a quien acompaña políticamente desde sus años de estudiante en Rosario, Chiarella ubicó a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico como ejes centrales de su gestión. En reiteradas oportunidades sostuvo que “denuncia con nombre y apellido a los responsables del narcotráfico”, problemática que considera uno de los principales desafíos políticos de la Argentina.

En ese marco, impulsó en Venado Tuerto la implementación de los denominados “Buzones de la Vida”, un sistema de denuncias anónimas vinculadas a la venta de estupefacientes y la trata de personas. Además, sus declaraciones en distintos juicios desarrollados en Rosario fueron consideradas relevantes en causas que derivaron en condenas contra organizaciones narcocriminales.

En 2025, durante un encuentro realizado en Panamá, fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local, que destacó su liderazgo en innovación y el uso de tecnología aplicada a la gestión municipal.

Bajo su administración, Venado Tuerto fue certificada como Ciudad Eficiente, convirtiéndose en la primera de Santa Fe y la quinta del país en alcanzar esa distinción, en reconocimiento a políticas públicas orientadas al desarrollo productivo y la generación de empleo.

Chiarella puso fin en 2019 a más de dos décadas de gobiernos justicialistas en Venado Tuerto. Durante su primer mandato, la gestión fue reconocida por el fortalecimiento de la seguridad, la mejora de la infraestructura urbana mediante planes de pavimentación y la instalación de luminarias LED, así como por el apoyo a emprendedores, la capacitación en oficios y el impulso a la actividad cultural.

Abogado, graduado en 2014 en la Universidad Nacional de Rosario, nació el 18 de diciembre de 1988. Inició su militancia política a los 15 años en la Escuela de Educación Técnica N° 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde participó en la creación del Centro de Estudiantes, que presidió en 2006. También se incorporó tempranamente a la Juventud Radical.

Radicado en Rosario para cursar la carrera de Derecho, militó en la Agrupación Estudiantil 1983, fue miembro del consejo directivo de su facultad y se desempeñó durante cuatro años como ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II. En paralelo, participó en diversas organizaciones no gubernamentales.

Tras regresar a Venado Tuerto con su título de abogado, fue electo concejal en 2015, cargo que ocupó hasta 2019. Su desempeño en el Concejo Municipal se caracterizó por la cercanía con los vecinos, el énfasis en la transparencia y la lucha contra el delito. Ese recorrido político allanó el camino para su elección como intendente en 2019, convirtiéndose en el jefe comunal más joven en la historia de la ciudad y, actualmente, en el más joven de la provincia de Santa Fe.

