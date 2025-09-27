MILEI DEFIENDE EL ORDEN FISCAL Y RECLAMA REFORMA LABORAL Y FISCAL PARA QUE ARGENTINA SEA UN PAÍS COMPETITIVO

El Presidente volvió a sostener su gestión económica

durante el acto inaugural de la Feria Internacional

de Turismo de América Latina, en La Rural

Javier Milei durante su discurso en la Feria Internacional de Turismo de

América Latina. (Foto/NA)

Nacionales - El presidente Javier Milei, recién llegado de su gira por Estados Unidos, en el marco de una agenda clave de cara a las elecciones del 26 de octubre, estuvo presente en el acto inaugural de la 29° Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT).

Se trató de su primera actividad pública en la agenda doméstica después de su viaje a Nueva York, donde también intervino con un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Junto al presidente estuvieron en La Rural la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Turismo, Daniel Scioli.

Durante su presentación, el mandatario aseguró que "tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible para los distintos emprendimientos. Es necesario sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos. También necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables".

"Nuestro Gobierno tiene todo lo mencionado muy claro. Por eso hicimos el ordenamiento económico que hicimos y por eso queremos impulsar las reformas necesarias para que Argentina se vuelva un país competitivo y pueda florecer libremente la prosperidad. Por eso también tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes. Tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país".

Al referirse al sector que congregó el encuentro, Milei fue categórico sobre el potencial argentino. "El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global", subrayó, y enumeró las "destinos envidiados por prácticamente cualquier país del mundo", la "diversidad gastronómica reconocida globalmente" y el "capital humano de primer nivel". De este modo, el mandatario sentenció que "solo con estas condiciones, Argentina podría tener un sector turístico 20 veces más grande que el actual".

Para alcanzar ese potencial, el Presidente insistió en la necesidad de generar confianza a largo plazo. "Se necesita estabilidad macroeconómica porque todas estas necesidades requieren de inversión y trabajo para ser satisfechas y para eso necesitamos la estabilidad suficiente para que se puedan proyectar inversiones a 10, 20 o 30 años sin el temor a que la economía vuele por los aires de la noche a la mañana", argumentó.

Finalmente, el jefe de Estado advirtió contra las soluciones que prometió la oposición: "Tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país".

Y concluyó con un llamado a la disciplina: "Estamos constantemente repitiendo que el orden fiscal no se negocia, que la inflación hay que pulverizarla o que los impuestos y las regulaciones deben ser menos. No es un capricho nuestro, es la disciplina que nos llevará a ser un país rico y próspero".

Informe: iProfesional