ANUNCIAN LA INCORPORACIÓN DEL PROYECTO DE LEY PENAL JUVENIL A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

Así lo hizo saber el jefe de Gabinete, Manuel Adorni,

tras reunirse con la mesa política. La iniciativa incluye

la baja de la edad de imputabilidad

La mesa política del Gobierno resolvió incluir el proyecto de Ley Penal Juvenil

en las sesiones extraordinarias del Congreso. (Foto/Prensa Presidencia)

Nacionales - El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno nacional incluirá la “Ley Penal Juvenil” al temario de las sesiones extraordinarias, cuyo proyecto aspira a reducir a 14 años la edad de imputabilidad.

Adorni, citó este lunes a la planta completa del reducido equipo legislativo y durante el intercambio resolvieron incluir el tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la idea es avanzar con la reducción de la edad de imputabilidad a 13 años luego de modificar el proyecto ya trabajado y que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025, pero con algunas modificaciones empleadas por la Secretaría de Justicia.

Asimismo, importantes fuentes asistentes en el intercambio de este lunes a la mañana en Casa Rosada sostuvieron que el Ejecutivo podría sumar nuevos proyectos. “Podría haber más", contaron a esta agencia.

Con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina MIilei, en la reunión, también se abrió el debate respecto del acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR, que fue resistido por el Parlamento Europeo, y en las filas libertarias discuten si avanzar con los planes previstos o posponer su debate legislativo. Hasta ahora persiste la idea de tratarse en febrero.

El propio Adorni anunció en sus redes la incorporación del proyecto que irá por fuera de la reforma del Código Penal. Con su redacción casi lista, y las promesas de concluirla durante la primera quincena de febrero y su potencial tratamiento durante el período legislativo ordinario.

“La mesa política del Gobierno se reunió desde temprano en Casa Rosada para analizar la modernización laboral y definir la estrategia parlamentaria para las sesiones extraordinarias. Asimismo, se resolvió la ampliación del temario de dichas sesiones”, sintetizaron desde el canal oficial de la administración libertaria.

El Gobierno había incluido, ya no la reforma de la Ley Penal Juvenil, sino una más amplia del Código Penal, pero fue raro que, en este segundo llamado para febrero, eso ya no figuraba, siendo que la aprobación de la Ley Penal Juvenil había sido pedida el año pasado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Si bien el proyecto tuvo dictamen en mayo de 2025 con algunas modificaciones empleadas por la Secretaría de Justicia, no llegó nunca al recinto, en lo que fue un año muy complicado para el oficialismo.

Sin embargo, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich volvió a recoger el tema el jueves pasado cuando en redes sociales dijo, a propósito del crimen del joven Jeremías Monzón, de 15 años, quien fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe, a manos de tres menores de edad, posteó: “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”. Para Bullrich, el resultado es este: “menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Este lunes, el primero en llegar a Casa Rosada fue Manuel Adorni, que lo hizo minutos antes de las 8. Fue secundado por el ministro del Interior, Diego Santilli, que llegó 8.45, y se retiró media hora antes del horario de finalización dado que visitará la ciudad costera de Mar del Plata.

También desembarcaron en continuado el asesor presidencial, Santiago Caputo, y a posterior el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

El último en atravesar el Salón de los Bustos fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien asiste en casos particulares a la ronda. Completó la nómina de presentes el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

Lo cierto es que pese a haber formalizado los temas que debatirán durante el mes de febrero, la lista parece haberse sometido a revisión en las últimas horas y podría sufrir nuevas modificaciones.

Informe: NA, Parlamentario.com y Agensur.info