GOBERNADORES PATAGÓNICOS PIDEN INCORPORACIÓN DE LA EMERGENCIA ÍGNEA EN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

Nacionales - Después de que el Gobierno haya ampliado el temario de sesiones extraordinarias, los gobernadores patagónicos emitieron un comunicado en conjunto y le exigieron al presidente de la Nación, Javier Milei, que incorpore el proyecto de ley de emergencia ígnea para que sea tratado “con urgencia”. “Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional”, señalaron.
El pedido dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación fue elevado por Ignacio Torres, gobernador de Chubut; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Rolando Figueroa, de Neuquén; y Claudio Vidal, de Santa Cruz. Informaron que hay “casi 230.000 hectáreas afectadas” por los incendios forestales que comenzaron a principios de enero del 2026 y aún no han sido controlados totalmente.
A través de X, el mandatario chubutense explicó que “frente a un escenario climático extremadamente adverso, y a la sequía más severa desde 1965, las provincias patagónicas declaramos la Emergencia Ígnea en octubre de 2025”. Pero reforzó el pedido para que el Poder Ejecutivo amplíe el temario de sesiones extraordinarias que comienza este lunes 2 de febrero: “la magnitud de los incendios que enfrentamos exige herramientas excepcionales”.
“Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”, reiteró Torres.
Del mismo, el mandatario de Chubut, la provincia más afectada por los incendios, añadió que “la Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones. Por eso pedimos a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige”.
Emergencia ígnea
Desde que comenzó el 2026 ingresaron a Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, cuatro proyectos para declarar la emergencia ígnea en las provincias por el término de 180 días, en todo el territorio de las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, afectadas por los incendios forestales. Fueron impulsados, los distintos textos, por Unión por la Patria; el Frente de Izquierda; Esteban Paulón de Provincias Unidas; y la monobloquista Marcela Pagano.
Los proyectos tiene giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
También, hay un proyecto de modificación del artículo 186 del Código Penal de la Nación para elevar las penas a quienes causen daños ecológicos. El texto lleva la firma de Sergio Capozzi, Gisela Scaglia, Alejandra Torres, María Inés Zigaran y José Núñez de Provincias Unidas; y del diputado formoseño Atilio Basualdo que integra La Libertad Avanza.
Y en la Cámara alta, la senadora chubutense Edith Terenzi presentó un proyecto de ley para “tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación”. Lo define, a su vez, como “el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.
Informe: Parlamentario.com
0 comments :
Publicar un comentario