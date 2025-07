EL ‘GORDO DAN’ PIDE DISCULPAS Y SE DESPEGA DEL ESCÁNDALO POR ACUSACIONES CONTRA EXCONCEJAL PABLO LÓPEZ

El exfuncionario fue denunciado por contratar militantes libertarias para quedarse con parte del sueldo

y abusar sexualmente de ellas

El 'Gordo Dan' junto al exconcejal Pablo López a quién le brindó un fuerte apoyo

político antes de las elecciones en Salta. (Captura de video)

Salta - El conocido influencer y militante libertario Daniel Parisini, alias "El Gordo Dan", publicó un fuerte descargo en sus redes sociales para despegarse del exconcejal Pablo López, quien enfrenta gravísimas acusaciones por abuso sexual y extorsión a militantes. "Pido disculpas públicas por el endorsment que le di a este hijo de puta", arrancó Parisini su comunicado.

Según supo Noticias Argentinas, el repudio del influencer se produjo luego de que se viralizara un video donde se lo ve junto a López, a quien en su momento había presentado como "el que vale la pena". A raíz de ese archivo, usuarios en redes sociales lo acusaron de ser "cómplice" de las maniobras del político.

Las denuncias que pesan sobre López, y que motivaron el escándalo, son graves: se lo acusa de colocar a militantes libertarias en cargos estatales para luego robarles parte del sueldo y abusar sexualmente de ellas a cambio de devolverles el dinero que les retenía.

En su descargo, "El Gordo Dan" argumentó que "por una cuestión estadística se te va a colar siempre algún psicópata" en los armados políticos y aseguró que la diferencia está en cómo se reacciona. Afirmó que pidió la expulsión de López del partido y que la Justicia actúe. El influencer cerró su mensaje con una frase lapidaria: "Ex-concejal Pablo López, ojalá te mueras".

El escándalo

El concejal salteño de La Libertad Avanza, Pablo Emanuel López, había renunciado a su cargo en el Concejo Deliberante de Salta, luego de la difusión de un audio que desató un escándalo nacional. En la grabación, se escucha al hombre reclamarle sexo oral a una convencional municipal, como condicionante del pago de parte de su sueldo.

La repudiable conversación, en donde se lo acusa al exfuncionario de liberar retenciones salariales a cambio de favores sexuales, fue denunciada por la víctima en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Salta, por violencia sexual, física, psicológica y económica. Como prevención, a la mujer le entregaron un botón antipánico.

La charla privada entre López, y quien sería una convencional municipal electa, con un contrato como agente política en el Concejo Deliberante de Salta, generó un profundo revuelo político en La Libertad Avanza local, lo que derivó en una fuerte controversia que alcanzó repercusión pública nacional.

El caso salió a la luz el último miércoles, cuando el periodista Daniel Murillo difundió fragmentos de la conversación en FM Infinito 96.5.

En la grabación de la charla, la mujer le reprocha al por entonces legislador libertario: ”Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. El hombre responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

Ante el desconcierto de esa última frase, la mujer buscó que el hombre repita lo que dijo y este lo hizo nuevamente. A lo que ella le respondió indignada: “¿Vos te creés que soy una puta?“.

Ante esto, fue la militante radicó una denuncia penal y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual Número 3, que inició una investigación preliminar. El caso amenaza con desatar una nueva crisis interna dentro del oficialismo libertario a pocas semanas del cierre de listas y en medio de acusaciones por ventas de candidaturas en la provincia de Buenos Aires.

La noticia, que sacudió a La Libertad Avanza, fue confirmada por el propio edil, quien argumentó que su decisión de renunciar respondía a “un profundo sentido de responsabilidad institucional” y a la necesidad de “dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños”.

Y agregó: “No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”, afirmó el exfuncionario público quien, luego de este hecho, cerró su cuenta de Instagram.

La diputada libertaria Maria Emilia Orozco informó que La Libertad Avanza Salta resolvió “la expulsión inmediata del concejal denunciado por los hechos de público conocimiento, quien a pedido del partido ya renunció a su banca para ponerse a disposición de la justicia”. “En este espacio, a diferencia de los otros, NO ENCUBRIMOS A NADIE”, expresó la legisladora norteña.

Las repercusiones del caso también tendrá consecuencias para su profesión como docente. El Ministerio de Educación de Salta, a cargo de Cristina Fiore, inició el proceso disciplinario contra López, para separarlo preventivamente de los cargos en los que se desempeñaba frente al aula, mientras avanza el sumario.

Poco antes, La Libertad Avanza salteña emitió un comunicado en el que sostuvo que “no ampara ni protege a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores”. Además, la agrupación subrayó que se rige “con absoluto apego a la ley y a los principios que hacen a una república transparente”.

