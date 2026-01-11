CRECEN LAS PROTESTAS EN EE.UU POR LA MUERTE DE LA POETA RENEE GOOD, ASESINADA POR UN AGENTE DE INMIGRACIÓN

La violenta redada efectuada por miembros del ICE

ha causado indignación entre la población que se

movilizó contra la política migratoria oficial

Los organizadores de las protestas informaron sobre la realización de más de 1.000

eventos similares en todo el país. (Foto/Picture Alliance)

Mundo - Miles de personas salieron a las calles de Minneapolis coreando el nombre de Renee Good, la mujer asesinada por un agente federal de inmigración , en medio de una ira generalizada por el uso de la fuerza por parte de la administración Trump en la represión migratoria.

Los organizadores afirmaron que se han planificado más de 1.000 eventos en todo Estados Unidos bajo el lema "ICE, Out for Good ". Este lema también hace referencia al nombre de la mujer de 37 años que murió tras recibir disparos en su coche el miércoles.

Miles de personas desafiaron el frío gélido y acudieron en masa a un parque nevado para acercarse al lugar del tiroteo.

En Filadelfia, los manifestantes marcharon bajo la lluvia desde el Ayuntamiento hasta la sede local del ICE. Otros se movilizaron en Nueva York, Washington y Boston, con manifestaciones a las que asistieron cientos de manifestantes. Se planean más protestas para hoy. Los llamamientos a la acción fueron amplificados por el movimiento No Kings, una red de organizaciones de izquierda que el año pasado organizó manifestaciones a nivel nacional contra Trump.

"Nos están quitando nuestros derechos y nos estamos convirtiendo en una dictadura autoritaria", dijo a la AFP Drew Lenzmeier, de 30 años, en la protesta en Mineápolis .

"Nadie está frenando al gobierno de Trump, que ahora está asesinando a ciudadanos y robando, secuestrando a seres humanos. Es hora de detener esto", añadió.

La muerte el miércoles de Good, una poeta estadounidense y madre de familia, durante una redada contra inmigrantes suscitó fuertes reacciones, no solo en Mineápolis, bastión demócrata, sino entre una población preocupada por la política antiinmigración de Trump.

"Misión de control”

El sábado por la mañana, tres legisladoras demócratas del estado de Minnesota en la Cámara de Representantes se dirigieron a un edificio federal en las afueras de Mineápolis donde opera la policía de inmigración, entre ellas Ilhan Omar, figura de la izquierda estadounidense de origen somalí.

Pero poco después de entrar, les pidieron que se marcharan, según contaron. "Lo que ocurrió hoy es un intento flagrante de impedir que miembros del Congreso ejerzan su misión de control", lamentó Ilhan Omar.

El gobierno sostiene que el agente actuó en legítima defensa. Según la versión de la administración, Good quiso atropellar al agente implicado, Jonathan Ross, y es un "terrorista doméstico".

En un video de celular se ve a Good en el volante, diciéndole al agente: "No estoy enojada con usted". Cuando Ross pasa frente al vehículo, se escucha a otro agente ordenar a Good que salga del carro, antes de que ella intente huir. Luego se escucharon disparos. Al final de la grabación, se oye al agente que filmaba decir: "maldita perra".

La Casa Blanca ha insistido en que las imágenes dan peso al argumento de la legítima defensa. Pero desde el miércoles han circulado videos tomados por testigos que sugieren que el agente no habría estado en peligro, sino que se ve cómo Good intenta evadirlo.

En la noche del viernes, cientos de personas realizaron manifestaciones frente a hoteles de Mineápolis donde se cree que se hospedan los agentes del ICE. Veintinueve personas fueron detenidas, multadas y luego rápidamente liberadas, indicó la policía de la ciudad.

Funcionarios y residentes del estado de Minnesota han cuestionado que las autoridades locales hayan sido excluidas de la investigación del FBI sobre la muerte de Good.

De acuerdo con The Trace, un medio enfocado en violencia armada, Good es la cuarta persona asesinada por agentes de inmigración desde que Trump lanzó su política de deportación.

Informe: AFP, The New York Times, ANSA, agencias y Agensur.info