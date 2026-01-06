CONFIRMAN EL CALENDARIO ESCOLAR 2026 PARA CADA UNA DE LAS PROVINCIAS

Nacionales - El ciclo lectivo 2026 en la Argentina ya tiene fechas confirmadas en la mayoría de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con el comienzo de este año, muchos se preguntan cuándo empiezan las clases.
Según el Consejo Federal de Educación (CFE) y la Resolución N.º 508, se garantizan al menos 190 días efectivos de clase, con un mínimo de 760 horas reloj en primario y 900 en secundario. El inicio varía entre fines de febrero y principios de marzo, dependiendo de cada jurisdicción.
Asimismo, también se conocieron las fechas de finalización del ciclo 2026, lo que permite a las familias planificar las vacaciones para el verano 2027.
Provincias que empiezan las clases en febrero 2026
Santiago del Estero: 18 de febrero.
Chubut: 23 de febrero (período común, todos los niveles). Algunas escuelas especiales comienzan en enero.
Jujuy: 23 de febrero (todos los niveles).
Tierra del Fuego: 24 de febrero.
San Luis: nivel inicial y primario: 23 de febrero. Secundario: 25 de febrero.
Santa Cruz: 25 de febrero (todos los niveles).
Neuquén: 25 de febrero
Mendoza: nivel inicial, primario, especial, jóvenes/adultos y 1° año secundario: 25 de febrero. Resto de secundaria: 2 de marzo.
Río Negro: período común (todos los niveles): 2 de marzo. Escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE): 18 de febrero.
Provincias que empiezan las clases en marzo 2026
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): nivel inicial y primario: 25 de febrero. Nivel secundario: 2 de marzo.
Provincia de Buenos Aires: nivel primario y secundario: 2 de marzo. Formación Profesional: 9 de marzo. Educación Superior: 16 de marzo.
Catamarca: 2 de marzo (todos los niveles).
Chaco: primario: 2 de marzo. Jardines de infantes: 3 de marzo. Secundario: 12 de marzo.
Córdoba: 2 de marzo (todos los niveles).
Corrientes: 2 de marzo (todos los niveles).
Entre Ríos: 2 de marzo (todos los niveles).
Formosa: 2 de marzo (todos los niveles).
La Pampa: 2 de marzo (todos los niveles).
La Rioja: 2 de marzo (todos los niveles).
Misiones: 2 de marzo (todos los niveles).
Salta: 2 de marzo (todos los niveles).
San Juan: primaria y especial: 2 de marzo | Secundaria: 4 de marzo | Superior: 6 de abril.
Santa Fe: 2 de marzo (todos los niveles).
Tucumán: 2 de marzo.
Cuándo terminan las clases del periodo escolar 2026
En cuanto a la finalización de clases, se determinó que todos los niveles de la Ciudad de Buenos Aires darán cierre a sus actividades el día viernes 18 de diciembre de 2026, una semana antes de la Navidad.
Esa fecha ha sido elegida por la mayoría de las jurisdicciones, excepto Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Misiones, que culminarán las clases el 22 de diciembre.
Informe: EC y Agensur.info
