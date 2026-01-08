VENEZUELA ANUNCIA LA LIBERACIÓN DE UN «NÚMERO IMPORTANTE DE PERSONAS» COMO «GESTO PARA CONSOLIDAR LA PAZ»

Así lo hizo saber el presidente del Parlamento venezolano,

Jorge Rodríguez, aunque no precisó el número de presos

que quedaron en libertad

Jorge Rodríguez al anunciar la liberación de varios presos políticos detenidos

en Venezuela. (Foto/Reuters)



Venezuela

- El presidente del Parlamento de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de «un número importante de personas», que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» del país.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que «este proceso de excarcelación» está «ocurriendo desde este mismo momento» y agradeció al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

También al Reino de Catar y «especialmente» a las instituciones del Estado, que -añadió- «atendieron al llamado» de la presidenta encargada de Venezuela, quien ocupa el cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

«Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad», afirmó Rodríguez, en una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, aseguró que no se habló con «ningún sector extremista», como suele llamar a los líderes del mayor bloque opositor, al señalar que «ellos son la negación de la política».

«Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución», precisó el jefe del Parlamento, quien reiteró que las excarcelaciones son un «gesto unilateral» del Gobierno.

Entretanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que el anuncio de la excarcelación de presos políticos en el país revela la «voluntad» del Estado venezolano de buscar un «clima de paz y «una convivencia pacífica».

«Se ha realizado el día de hoy, con la debida actuación del Ministerio Público como garante y titular de la acción penal, con el sistema de justicia venezolano, la excarcelación de ciudadanos previamente detenidos por la justicia venezolana», dijo Saab en un acto organizado por su despacho y transmitido por el canal privado Globovisión.

El funcionario no precisó la cantidad de excarcelados, pero insistió en que las liberaciones se están «ejecutando en tiempo real el día de hoy, jueves».

El anuncio «revela y expresa la voluntad del Estado venezolano de buscar un clima de paz, de convivencia pacífica, tal como lo ha dicho la presidenta encargada de la República, doctora Delcy Rodríguez», insistió sin ofrecer más detalles.

La situación de los presos políticos en Venezuela

El anuncio de las excarcelaciones se da luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes el supuesto cierre de una «cámara de torturas» en Caracas, en medio de la presión que ejerce sobre el Gobierno de Rodríguez después de la captura de Maduro.

Según ONG y familiares de presos políticos, todavía no se ha concretado ninguna liberación de estos detenidos.

Los familiares y equipos de abogados se encuentran a las afueras de centros de detención como el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, y el Rodeo I, ubicado en el vecino estado Miranda (norte), a la espera de las liberaciones.

Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos.

Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».

Informe: EFE