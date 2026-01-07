ESTADOS UNIDOS ANUNCIA QUE CONTROLARÁ LA VENTA DE PETRÓLEO DE VENEZUELA POR TIEMPO «INDEFINIDO»

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright,

dijo que el dinero por esas transacciones se depositará

en cuentas controladas por Washington

Buque petrolero en Puerto Cabello. (Foto/Reuters)

Mundo - Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo «indefinido» y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington, advirtió este miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

«Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado», declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.

El secretario afirmó que está «trabajando directamente en cooperación con los venezolanos» tras el anuncio del martes del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado norteamericano.

El funcionario adelantó que Washington permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo, «pero esas ventas las hará el Gobierno de EE.UU. y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EE.UU».

«Y entonces, a partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela», expresó.

La reunión de Wright con los empresarios energéticos ocurrió un día después de trascender que Venezuela enviará de 30 a 50 millones de barriles en buques de almacenamiento a los muelles de descarga de Estados Unidos, según anunció Trump, quien el viernes planea recibir a líderes de las mayores petroleras en la Casa Blanca.

PDVSA confirma las negociaciones

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de «volúmenes» de crudo y dijo que el diálogo «se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron».

El proceso «está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes», señaló PDVSA en un comunicado publicado en las redes sociales.

La estatal ratificó su compromiso de seguir «construyendo alianzas» que impulsen el desarrollo nacional en favor de los ciudadanos venezolanos y que contribuyan «a la estabilidad energética global».

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que «el Gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar petróleo venezolano en el mercado global en beneficio de Estados Unidos, y ha contratado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a bancos clave para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de crudo y productos derivados».

Entre tanto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que el Gobierno interino venezolano quiere que el crudo que transporta un petrolero capturado hoy por Washington en el Caribe sea «parte del acuerdo» por el cual el país caribeño le enviará hasta 50 millones de barriles.

Sus declaraciones llegan después de que Washington capturara este miércoles otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos dos millones de barriles de crudo en el Caribe.

«Uno de esos barcos incautados que transportaban petróleo en el Caribe, ¿saben lo que están pidiendo las autoridades interinas en Venezuela? Quieren que ese petróleo incautado forme parte de este acuerdo», explicó Rubio a periodistas en el Congreso haciendo referencia a lo dicho en la víspera por Trump.

Leavitt, por su parte, puntualizó que el crudo recogido en ese acuerdo sería «petróleo sancionado que estaba almacenado en barriles, a bordo de buques» y añadió que el Gobierno interino venezolano «ha accedido a liberar» ese petróleo y que este «llegará a EE.UU. muy pronto».

Tras la captura el sábado pasado del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, Trump ha estimado que en un plazo de 18 meses las petroleras estadounidenses reactivarán el sector petrolero de Venezuela, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, el 17 % del total, pero ahora solo aporta el 1 % de la producción.

En medio del escepticismo de las petroleras, el secretario de Energía reconoció que tomará «decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo» revitalizar esta industria venezolana.

Pero Wright sostuvo que «la oportunidad es enorme» al confiar en que en «poco tiempo podrían obtener varios cientos de miles de barriles de petróleo adicionales al día del corto al mediano plazo».

«Piensen en qué tan enormes los recursos deben de ser, si (Venezuela) aún está produciendo 800.000 ó 900.000 barriles al día después de esa mala administración», indicó.

Informe: EFE