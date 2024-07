DIPUTADOS COMIENZA A ANALIZAR LA «LEY CONAN» DE MALTRATO ANIMAL

La iniciativa fue presentada en la Comisión de Legislación

Penal con el apoyo de todos los sectores aunque

con algunas objeciones

El diputado Damián Arabia presentó el proyecto contra el maltrato animal en la

Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. (Foto/Parlamentario)

- Se inició este miércoles en el seno de la Comisión de Legislación Penal el trabajo en torno a un proyecto de modificación de la Ley 14.346 de maltrato animal, presentado por el diputado del Pro Damián Arabia, quien, al detallar los alcances del mismo, agradeció particularmente el apoyo público brindado por el presidente de la Nación.

Si bien todos los legisladores que intervinieron en la reunión adelantaron su respaldo a la iniciativa, durante esta primera reunión informativa se plantearon objeciones y, entre sus alcances, un diputado de Unión por la Patria anticipó que pedirá que en el marco de esta ley se prohíban las carreras de caballos.

En el inicio de la reunión, la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), aclaró que hay varias iniciativas presentadas en relación a este tema, pero que están en otras comisiones. Citaron puntualmente el caso de dos expedientes pertenecientes a las diputadas Mónica Litza y Graciela Camaño, que plantean la declaración de “seres sintientes” y de maltrato animal.

Pero la iniciativa que directamente está en el seno de la Comisión de Legislación Penal es la del diputado del Pro Damián Arabia, quien durante esta reunión hizo la presentación de su iniciativa. En ese marco aclaró inicialmente que la Ley 14.346 que se pretende modificar “en su momento fue revolucionaria” y “ha permitido a nuestro país estar en la avanzada en el combate contra el maltrato y la crueldad animal. Pero como tantas otras, quedó desactualizada con el tiempo: pasaron más de 70 años sin modificaciones”.

Arabia reconoció que desde hace años asociaciones protectoras de animales y organizaciones de la sociedad civil han puesto en agenda este proyecto de ley que ahora estaban discutiendo. Puntualmente él lo presentó en enero, y cuando se hizo público, distintas organizaciones y ciudadanos particulares se acercaron para aportar propuestas, lo que llevó a presentar un nuevo proyecto, pasado el mes de marzo, con lo que ganó además un año más de tiempo para no perder estado parlamentario.

Damián Arabia se preguntó “qué es mucho y qué es poco” en materia de penas aplicadas para el maltrato animal. “Hay mucha gente que puede decir que estas penas son muy graves, demasiado altas, o quizá la incorporación de penas monetarias, mucha gente puede decir que es mucho, otra gente dice lo opuesto… La pregunta que uno se hace al final del día es cuánto vale la vida de un ser sintiente, un animal. Si alguien pudiera dar una respuesta, sería un genio, porque objetivamente esa respuesta no existe. Porque para cada uno de nosotros, que tenemos una mirada sobre la vida, una cosmovisión, seguramente las respuestas sean diversas: habrá gente que pensará que en este proyecto estamos penando demasiado, y otros lo contrario”, reconoció el diputado del Pro.

“Lo cierto es que lo que busca el proyecto es conciliar algo que nos pasa muy íntimamente a cada uno en nuestras vidas cuando vemos esas dolorosas imágenes por televisión o redes sociales -agregó-. ¿Qué le pasa por la cabeza a una persona que hiere a un animal completamente indefenso, que no tiene la posibilidad de valerse por sí mismo?”.

Arabia explicó que en su proyecto incorporan nuevas tipificaciones de lo que significa la crueldad animal, con agravantes, y a continuación convocó a sus pares a “no pensar como técnicos parlamentarios, sino como miembros de una sociedad que queremos vivir en paz y con una mayor sensibilidad por la vida en general”. Además, pidió a los diputados que “cuando discutamos este proyecto lo hagan conectándose con ese lugarcito que los conecta con esa experiencia y ese momento de su vida que en este proyecto está volcado”.

Por último, agradeció a todos los bloques que mostraron la predisposición para tratar ese proyecto y sobre todo “el apoyo incondicional que he recibido del presidente de la Nación, que desde el minuto uno apoyó y empujó también este proyecto”. Y pidió realizar “un debate profundo pero rápido, porque hemos esperado muchos años y no podemos esperar más. Les quiero pedir que de manera profunda pero ágil le demos tratamiento al proyecto de ley de maltrato contra el animal”.

Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli adhirió “totalmente” al espíritu de la ley. Pero recogió el comentario de Arabia respecto de que hay gente que pide penas más graves y los que piensan que son excesivas, al señalar que “los legisladores tenemos siempre que administrar intereses en conflicto, donde esté representada la voluntad de la sociedad”. Ella en particular aclaró entonces que si bien adhería, le parecía “excesiva” la escala penal y puso como ejemplo que el proyecto lleva las penas por maltrato animal de 6 meses a 5 años, cuando las penas por lesiones en humanos van de un mes a un año. “Tenemos que buscar el equilibrio. Tampoco podemos irnos de mambo…”, dijo e insistió en “bucar un equilibrio”.

La radical Gabriela Browuer de Koning recordó que ese tema ha tenido diferentes momentos de debate y no se ha generado sanción. “Adhiero a que esta comisión ponga en debate este tema –sostuvo-. Argentina ha sido pionera y vanguardista en la protección de los derechos de los animales. Ha habido transformaciones en cuanto al vínculo con los animales; necesitamos que esta ley sea modificada, porque esa transformación social ha generado cambios en todos los niveles: científico, de derecho comparado, jurisprudencia… Pero sobre todo porque la sociedad ya no avala la impunidad cuando se cometen actos de crueldad contra animales”.

“Esta comisión también debiera generar un espacio de diálogo”, enfatizó, recomendando que se abra el debate a especialistas, organizaciones, diferentes expertos “para lograr ese equilibrio que necesitamos y para cambiar la postura de nuestra legislación penal en cuanto a los hechos de maltrato y de crueldad, que no es lo mismo. Hay que eliminar ambigüedades”.

Por último y en su calidad de diputada radical, pidió la incorporación al debate de un proyecto de su compañero de bancada Pablo Juliano que va en el mismo sentido.

El cordobés Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) adhirió personalmente a la propuesta y pidió invitar “al interior profundo, que mucho tiene que discutir este tema”. En ese sentido habló de las tradiciones que existen en el interior, por ejemplo en muchos pueblos, por ejemplo en materia de tracción a sangre.

La diputada salteña de La Libertad Avanza Emilia Orozco celebró el compromiso de los diputados para hacer un proyecto. Y más allá del amor hacia los animales expresado desde todos los sectores, quiso hacer hincapié en que “este es un tema de salud pública”. Y comentó que hay que tener en cuenta muchas cosas antes de tomar decisiones. Puso el ejemplo de su provincia, donde los caballos que fueron sacados de la calle terminaron muriendo en caballería. “Se abordó una parte del problema, pero no el resto”, observó.

Luego dio cifras: “Una perra y sus descendientes pueden producir en 7 años 5.430 cachorros. Una gata y sus descendientes, 5.906 cachorros en el mismo lapso”, detalló. Por eso pidió observar la importancia de legislar en el tema, sobre todo en el interior, donde no han podido hacer nada por ejemplo a nivel municipal. Y respecto de quienes dicen que habiendo tantos temas para tratar, no tendían que encargarse de este, Orozco dijo que “si no tienen amor por los animales, véanlo por el lado de la salud pública”.

Por último, el diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini puso la lupa en “la cobertura que tiene el turf”, señalando que “pareciera que los caballos no sufren ningún tipo de agresión cada vez que se los lleva a alguna carrera”, por lo que anticipó que en el tratamiento en particular de ese tema él pedirá avanzar “en todas las crueldades que se desarrollan” y pedirá “que se prohíban las carreras de caballos por ser un acto de crueldad”.

Al finalizar la reunión, Rodríguez Machado sugirió que, ante la existencia de proyectos sobre el tema que hay en Legislación Penal, se trabaje “en el hilo conductor de los artículos que impactan en el Código, para después cuando pase a Legislación Penal, ahí hagan lo mismo. Sino después, ante el exceso de iniciativas, terminamos no haciendo nada”. En definitiva, pidió avanzar en el tratamiento en próximas reuniones, despacharlo, y que Legislación General siga con esa temática luego.

Informe: Parlamentario.com