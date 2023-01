«CRISTINA NUNCA LO MALTRATÓ A ALBERTO, NUNCA LE GRITÓ»

Máximo Kirchner reveló entretelones sobre el Frente

de Todos y se refirió a la necesidad de revisar el acuerdo

con el Fondo Monetario

Nacionales - El diputado Máximo Kirchner habló de todo. En una extensa entrevista con "El cohete a la Luna", el exjefe de la bancada oficialista en Diputados reveló entretelones sobre el armado del Frente de Todos y sacó a la luz intimidades de las internas, pasadas y presentes, de la coalición oficial y de la dinámica de debates en el Gobierno.

La narrativa de Máximo se remontó, incluso, a la decisión de nominar a Alberto Fernández como candidato a Presidente, en 2019, y lo hizo con una frase hiriente, al sostener que era "la candidatura de alguien que era de carácter inexistente para la sociedad en términos reales de poder".

"No lo digo despectivamente, que nadie se ofenda. Pero era lo que era. A mí me gusta el fútbol pero nunca fui una opción para Scaloni", remató, entre risas, según apuntó el entrevistador.

Sobre la dinámica entre ambos integrantes del binomio gobernante, sintetizó: "Después de la pandemia Cristina empezó a marcar algunas cosas en el terreno de lo económico y el Presidente lo tomó mal. Yo que he estado siempre ahí te puedo decir que Cristina nunca lo maltrató a Alberto, nunca en mi vida. Lo trató entre algodones. Es más dura con Wado, con Mayra, con el Cuervo, conmigo, ahí es más picante... Pero a Alberto jamás le gritó" (sic).

"Ahora, ¿es firme en las discusiones? Claro que sí, ¿cómo podría ser de otro modo? Fue el propio gobierno el que instaló esas versiones y ahora ponen todos cara de distraído y no es así. Me costó mucho trabajar ese vínculo, estar, y lo hice entre otras razones porque quiero que las cosas salgan bien. Pero aparecen personajes menores, sin ningún tipo de discusión política, formación ni humildad, y ahí la cosa se empieza a empiojar a pesar de lo que trabajamos para que no sucediera. Había que cuidar el instrumento que se había creado para presentarse a elecciones y llevar adelante el gobierno, no puede ser que lo más importante sea qué tal quedás ante el público y qué se dice. De mí decían que me la pasaba jugando a la Play, pero para probar que no era cierto yo no fui al Obelisco y rompí una Play ante las masas".

Máximo también se desmarcó de la derrota electoral del 2021, en un doble sentido y con el siguiente racontto de hechos: "Cuando llega el proceso electoral del '21 lo pensamos y presentamos una propuesta para las listas que incluía de buen modo a los sectores más relevantes del Frente. Yo lo tenía al lado a Santiago [Cafiero] y le dije que él tenía que ser el primer diputado nacional y jefe de bloque, en segundo lugar Luana [Volnovich, titular del PAMI], tercero Carlos Bianco, que era el jefe de gabinete de Axel, y cuarta Malena Galmarini, algo que había hablado con Sergio [Massa, su compañero] y él estaba de acuerdo. Era una lista que comunicaba un mensaje claro, compuesta por personas jóvenes. Pero las listas terminaron siendo completamente distintas. Y además Cristina dijo que, con el poder adquisitivo que tenía la gente en ese momento, íbamos a perder de todos modos. Esa fue la verdad de lo que ocurrió, no las versiones interesadas que circulan. Yo les diría que no le mientan más a la CGT: díganle la verdad, porque eso fue lo que pasó".

Acuerdo con el FMI

En relación al acuerdo con el FMI, Máximo insistió con que "deberíamos haber seguido negociando, ser más duros".

"Guzmán dijo todo el tiempo que iba a conseguir la eliminación del sobrecargo de las tasas, pero fue pura sarasa. Y eso que Cristina siempre lo bancó, por eso veo muy mal que la haya criticado. Cuando Pesce [el director del Banco Central] le pidió una reunión a Cristina y le dijo que el FMI quería hablar con ella, Cristina le dijo que eso no correspondía, que hablasen con Guzmán, porque no quería restarle el poder que el ministro necesitaba para negociar bien".

"Si de verdad queremos un futuro mejor, no queda otra que revisar el cumplimiento de este acuerdo con el Fondo", afirmó.

"Entiendo que estaba apretado por el mercado local, por los especuladores, pero también entendía que se jugaba el futuro de varias generaciones", señaló Máximo Kirchner. "Ahí le pido a Alberto que no diga públicamente que se trata de un buen acuerdo porque no lo es, porque las cosas que estaban diciendo que pasarían no iban a pasar. Pedí que fuésemos frontales con la sociedad, que explicásemos que teníamos una pistola en la cabeza", agregó.

Aunque sin nombrarlo, Máximo defendió al ministro del Interior, Wado de Pedro, luego de los cruces con el Presidente: "Me extraña mucho del compañero Presidente -que fue tan crítico del gobierno entre 2010 y 2015, cuando nos iba mucho mejor en términos económicos-, que ahora esté tan cerrado a la voz de otro compañero que aparte se rompió el lomo para que sea Presidente, en representación de millones de otros compañeros y compañeras".

Máximo Kirchner también suscribió la tesis de su madre, Cristina Fernández, sobre que no renunció a la candidatura en 2023 sino que está proscripta: "Con la Justicia que tenemos, si Cristina quisiese presentarse a las elecciones le sacan la condena firme en cinco minutos".

"Ellos pensaron que el escarnio y la estigmatización a que sometieron a Cristina entre el '16 y el '19 iban a sacarla de la cancha. La hicieron dar testimonio en 8 causas el mismo día, dale... Creyeron que iba a alcanzar con eso, con desgastarla, maltratarla, asustar a todo el que se acercara. Pero les salió mal y se ganó la elección en el 2019. Lo cual transformó a Macri en el primer Presidente no reelecto: un tipo que tuvo la suma del poder publico y privado, a quien el FMI le dio 45.000 palos verdes, que usaba el el Poder Judicial a piacere y también a los servicios para espiar a propios y ajenos a sus órdenes. Y aun así hizo un desastre y perdió la elección... A esa gente un hombre que no le tiene miedo al poder les resulta peligroso. ¡Imaginate a una mujer, entonces! Lo que le hacen a Cristina es lo mismo que le hacen a escala a Mayra Mendoza en Quilmes, a Luana en el PAMI, a Fernanda Raverta en la ANSES, a Cecilia Moreau en el Congreso...", sostuvo.

Como Alberto Fernández, también Máximo llamó a tomar el ejemplo de la Selección Nacional dirigida por Lionel Scaloni, al afirmar que "el conjunto puede primar sobre la vanidad y sobre las individualidades", y sostuvo que los conflictos al interior del FdT se deben "a los egos y las vanidades", planteando "hay que dejar de lado las peleas tontas".

Finalmente, admitió que no es fácil el rol actual de los defensores K: "la militancia viene pinchada, con mucho bajón, mucha ansiedad, mucha depresión, ausencia de futuro en términos generales", pero cerró con un mensaje de esperanza al sostener que "se puede estar mejor".

