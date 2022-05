«FUI GENEROSA AL PERMITIR QUE EL PRESIDENTE PUDIERA ELEGIR A SU GABINETE ECONÓMICO»

Cristina Kirchner criticó a Alberto Fernández y al ministro Guzmán, señalando que la gestión del FdT “no está

haciendo honor a la confianza” depositada

Cristina Kirchner criticó la gestión de Alberto Fernández y de su ministro Martín

Guzmán, durante un acto en la provincia del Chaco.

Chaco - Cristina Kirchner no rompió lanzas con Alberto Fernández, pero insistió en sus cuestionamientos al rumbo económico del gobierno. Desde Chaco, donde recibió el título honoris causa de una universidad provincial, la vicepresidenta admitió que la gestión del Frente de Todos no le está “haciendo honor a tanta confianza” depositada en la coalición en 2019. Lo hizo en un discurso de casi una hora y media, en el que relativizó el poder político del presidente de la Nación.

“Elegí a alguien que no representaba a ninguna fuerza política, pero que además me había criticado duramente desde 2008″, sostuvo. Y lo diferenció de Sergio Massa, líder del Frente de Renovador; de Emilio Pérsico, uno de los referentes del Movimiento Evita: y de Héctor Daer, uno de los jerarcas de la CGT. “Ahí habría una disputa de poder”, precisó. Según Cristina Kirchner, haber elegido a Alberto Fernández fue “un acto inteligente y generoso”. Y dijo que también fue “generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico”.

En medio de la fuerte presión del kirchnerismo sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán, Cristina elogió a Augusto Costa, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Lo hizo al exponer sobre “Estado, poder y sociedad” convocada por la Universidad Nacional del Chaco Austral, en un hotel de Resistencia, donde sus seguidores la recibieron al grito de “presidenta”. Allí se mostró junto al gobernador Jorge Capitanich, quien anunció su intención de competir por la Presidencia en 2023.

Críticas a Alberto y a Guzmán

A lo largo de su discurso, la vicepresidenta hizo un duro diagnóstico de la economía del país remarcándole la responsabilidad al presidente y a su ministro de Economía. “El endeudamiento, la pandemia, produce la ‘insatisfacción democrática’ la falta de respuesta por parte de los estados nacionales a las distintas demandas de las sociedades”.

En ese momento, CFK hizo referencia al lugar donde se encontraba: “Esto es una clase magistral y hay trabajos prácticos”, y lanzó una crítica hacia el presidente: “Estos profesores que teorizan, pero después la realidad no tiene nada que ver con lo que dicen”.

“La sociedad argentina ha sufrido durante los 4 años posteriores a nuestro mandato. La plata no alcanza, no llega a fin de mes, llega un fenómeno en la argentina que nunca habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia un segmento pobre, esto nunca había pasado. La pobreza estaba por afuera del trabajo formal y registrado”, cuestionó fuertemente en lo que fue un mensaje hacia Guzmán y preguntó: “¿Por qué es esto? Producto de dos políticas la concentración de ingresos, distintos métodos de apropiación de rentabilidad, y una política de salarios bajos”.

Además, la vicepresidenta aseguró que hay que revisar el modelo económico que hoy combina salarios bajos con pocos dólares en el Banco Central: “Algo, alguien o algunos están fallando, esto es una clave de la insatisfacción democrática”.

Y siguió tirando dardos al jefe de Estado: “Estuve 8 años en Casa Rosada atajando penales, esquivando tiros, cuando hablo no es un discurso diletante o académico. Tengo muchos defectos, pero nunca decido las cosas a través de mis hormonas si no a través de mis neuronas”.

En ese contexto, volvió a cargar contra el titular de la cartera de Economía: “Muchos dirigentes dicen que somos histéricas, ellos son los hormonales, que se pelean para ver quién se sienta adelante y quién se sienta atrás”.

“Alguien habló de disputas de poder. Hubiera elegido a Massa, a Daer o Pérsico. Ahí habría una disputa de poder”, aseguró. También, se refirió a la elección del presidente como compañero de fórmula: “Elegí a alguien que no representaba a ninguna fuerza política, a una persona que me había criticado duramente, alguien piensa que yo puedo decidir las cosas por enojo, por una cuestión de poder”.

En otro tramo de su discurso remarcó: “Tuvimos superávit que no tuve yo jamás, y sin embargo tenemos problemas de reservas en el Banco Central. La escasez de dólares es la verdadera causa de la disparada de los precios”.

“Que nadie se haga la víctima” “Les pido que nadie, ni el poder judicial, ni el legislativo ni el Ejecutivo, se haga la víctima, porque las únicas víctimas son los que no llegan a fin de mes”, aseguró.

Dijo ademá que “el principal problema hoy es la economía, porque desde la democracia hasta acá porque la situación la gente no llega a fin de mes, a los bajos salarios, a la inflación que no se detiene”.

Por otro lado, hizo mención a la gestión de Cambiemos y al Fondo Monetario Internacional: “Hace 5 años una vez más el neoliberalismo, a través del macrismo, llegó a la presidencia de la nación. En ese momento no había llegado el Fondo Monetario, si habían procedido a ser el país en todo el planeta que más deuda tomó en todo el año 2016 y 2017”.

“Tanta deuda tomaron que cuando la que se los prestaron, siempre supieron que tenían que volar las reservas del Banco Central para afuera, si hubo tarifazos, dos devaluaciones, el ministro de economía sostenía que ‘en realidad todos los precios no estaban con el dólar que fijaba el BCRA sino al blue. Hacemos devaluación, quedamos competitivos con la exportación y no va a haber traslado a los precios’. ¡Mamita! Hubo una devaluación que obviamente se transfirió a los precios, ¿cómo no pude ser de otra manera en una argentina bimonetario?”, cuestionó la exsenadora.

Y subrayó que “se agravó cuando decidieron concurrir al Fondo porque no tenían para devolver, se hicieron todas las cosas que los distintos sectores económicos nos pidieron Néstor y a mí en 12 años”.

En tanto, chicaneó: “Sería bueno que quienes reparten al Constitución la leyeran, ayuda un montón”, y expresó: “Si me dieran a elegir con qué Constitución me quedo sería la Constitución peronista, pero no va a andar, me parece que no voy a tener quórum”.

Críticas a la Corte Suprema

“Dos miembros de la Corte fueron convencionales constituyentes del ’94, cuando todos éramos militantes del partido justicialista, ellos también”, manifestó en otra parte de su ponencia, ya en relación al Poder Judicial. “Para los que dicen el alejamiento de la política al Poder Judicial. ¡Vade retro satanás!, lanzó irónica.

A su vez, se refirió a la movilización que hubo este jueves por parte del oficialismo pidiendo la democratización de la Corte: “La sociedad ve al Estado en sus tres poderes y ven una Corte de 4 personas que deciden sobre la vida, la libertad de las personas”.

En ese marco, hizo alusión a la designación de Martín Doñate al Consejo de la Magistratura y a la “maniobra” que el oficialísimo hizo en el Senado de dividir el bloque: “Dos de ellas entraron en clara violación al mandato constitucional, que después el peronismo subsanó porque tenía mayoría absoluta en la Cámara de Senadores para conformar los dos tercios”.

También, criticó el fallo del máximo tribunal que “exhumó una causa después de 16 años, no se detuvo, la resucitó cual Lázaro. Nunca se vio algo igual. Pero además todo esto había presidido a una forma muy decepcionante para lo que la comunidad puede esperar de una Corte donde un presidente se vota asimismo, no reúna la cantidad, eran 4, y se vota asimismo y producto de eso, termina presidente del Consejo, de un nuevo Consejo que el parlamento había derogado”.

“Este nuevo Consejo tiene 20 miembros, pero cuando proponen ampliar la Corte para hacerla más federal y que haya más gente, dicen ‘¿para qué quieren más números? El Consejo que esta solo para seleccionar lo llevan de 13 a 20 miembros, y la Corte que decide sobre la vida y la libertad de los 45 millones, la integran solo 4 personas. ¿No será que al poder le convienen poquitos? ¿Para poder apretar y mandar tapitas de diario?”, criticó la expresidenta.

Boleta Única

Otro de los temas que cuestionó la vicepresidenta, fue le proyecto de ley propuesto por la oposición del sistema de boleta única: “Vos te imaginas alguien que no tiene laburo, no le trataron ley de alquileres y estos tipos te caen con este tema”.

“Es boleta única u oculta porque es un pedazo de papel con una gran cantidad de personas que solo se conoce el primer candidato. ¡Mira vos que lindo!”, lanzó CFK e ironizó: “Votás una lista de diputados como si fuera una ristra de chorizos y ajos”.

En tanto, recordó que desde el retorno de la democracia se vota con boleta de papel con la que “hemos ganado todos los partidos, hemos perdido”, y pidió: “No boletas ocultas, que tengan un altísimo nivel de equivocaciones”.

Cuestionamiento a los medios

En algunos tramos de su discurso, la vicepresidenta no se olvidó de los medios de comunicación: “Dios mío, cada vez que uno habla. Recién veníamos en el auto con ‘Coqui’ y me dijo ‘que difícil hablar para vos, porque cuando estás callada, en silencio, interpretan los silencios, y cuando hablas te cambian las cosas y las manipulan”, y preguntó: “¿Es difícil no?”, en relación a la distancia que mantiene con el presidente de la Nación.

Por ese motivo, desmintió que tenga “una pelea” con el Ejecutivo como “algunos medios titulan”, y aclaró: “Lo que está pasando en el Ejecutivo, pelea, no es”, y aseguró que sus diferencias con Alberto Fernández forman parte de un “debate de ideas”.

“Cuando uno escucha a algunos compañeros, parece que no son solo los periodistas los que no se dan cuenta de las cosas”, aseguró la vicepresidenta.

Informe: LN, Parlamentario.com y Agensur.info