Alberto mantiene la doctrina Scioli con Cristina: "Nada"

, ni siquiera cuando ubicó en Justicia a su ex socia Marcela Losardo, hoy premiada en un cargo en Paris.

que, en términos electorales, aleja al cristinismo del poder. Cree que ya se perdió y se perderá en el 2023 si no hay cambios.

Reprueba a un Martín Guzmán

que no le contó toda la verdad sobre sus negociaciones y, desde ese ministerio, estima que no se favorece una distribución más generosa de recursos, se distrae de las necesidades de la provincia de Buenos Aires —el santuario político de la viuda— y poca atención brinda a los gobernadores que deben ser favorecidos. O, más importante, que no deben ser favorecidos.