ISRAEL LANZA OFENSIVA A GRAN ESCALA CONTRA HAMÁS EN LA FRANJA DE GAZA

Tropas israelíes penetraron en el enclave y se ordenó

el despliegue de tres brigadas en la frontera mientras sigue

el ataque aéreo

Ataque aéreo sobre Beth Lahía, en el norte de Gaza.

(Foto/AFP)

Mundo - Israel ha lanzado a última hora de este jueves una ofensiva a gran escala por tierra y aire contra Hamás en franja de Gaza en una intervención sin precedentes desde la guerra de 2014. Las andanadas de disparos de la artillería y los carros de combate concentrados en las últimas horas en la frontera del enclave se sumaron a los bombardeos masivos que la aviación lleva a cabo desde la tarde del lunes. Tropas israelíes penetraron en el territorio el enclave por primera vez en siete años en una operación que hace presagiar un agravamiento el conflicto.

Sin precisar el número de fuerzas ni características de la incursión, un portavoz del Ejército confirmó la entrada de soldados al otro lado de la valla de separación con Gaza. Medios de Gaza aseguraban en las redes sociales que en solo unos minutos se habían registrado más de 150 bombardeos terrestres y aéreos.

El Gabinete de Seguridad, el órgano del Gobierno que toma las decisiones clave en caso de guerra, se reunió en el cuartel general de las Fuerzas Armadas en Tel Aviv para examinar los planes de la denominada Operación Guardián de los Muros. “Hamás va a pagar un alto precio por sus ataques a Israel”, dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a través de un comunicado. “Aún no se ha dicho la última palabra en esta operación, que solo terminará cuando sea necesario”, remachó.

El jefe del Ejército, el general Avi Kochavi, ordenó el despliegue de tres brigadas en la frontera, mientras el Estado Mayor de la División Sur movilizó a más de 9.000 reservistas.

Al menos 109 palestinos —entre milicianos y civiles, incluidos 28 niños— han muerto en las incursiones aéreas israelíes desde el inicio de la ofensiva, y más de 500 personas han resultado heridas, según el Ministerio de Sanidad palestino. Por el disparo de cohetes desde el enclave han perecido siete personas en Israel, entre ellas dos menores y un soldado, y otras 200 han sufrido heridas.

Los responsables de Hamás han enviado señales de su disposición a un alto el fuego en nombre de las milicias de Gaza, según informa Al Jazeera, pero Israel mantiene su rechazo a una tregua mientras sigan cayendo proyectiles sobre su territorio. Más de 1.700 cohetes han sido disparados desde el lunes, de los que 300 cayeron dentro de la franja, sobre el sur y el centro del país. “Ahora no es el momento de hablar”, terció según la prensa hebrea el jefe del Shin Bet (servicio de inteligencia interior), Nadav Argaman, quien dirige la estrategia de asesinatos selectivos de decenas de comandantes de Hamás y la Yihad Islámica. Hasta que la aviación y la artillería no hayan agotado la lista de los bancos de datos de objetivos militares en la franja de Gaza, con el fin de reforzar la capacidad de disuasión de Israel, no se espera que empiece a rebajarse la intensidad de las hostilidades.

Cuatro pisos ocupados por jefes de las milicias y un edificio de seis alturas fueron destruidos en ataques de la aviación, que ha concentrado el fuego de sus misiles contra los bloques más emblemáticos de la ciudad de Gaza.

Sedes de medios de comunicación

En muchos de ellos tienen dependencias los partidos y milicias islamistas, pero también acogen oficinas comerciales o de los medios de comunicación, 20 de los cuales han perdido sus sedes, según Reporteros sin Fronteras.

En medio de este clima de incertidumbre, el Ejército anunció que la milicia proiraní de Hezbolá amenazaba con abrir un nuevo frente tras haber lanzado tres cohetes desde Líbano hacia el mar frente a la costa de Israel.

El primer ministro Netanyahu se ha puesto de forma decidida al frente de la dirección de las operaciones bélicas. En medio de la escalada de ataques con cohetes, que volvió a cebarse en el sur y el centro del país, el jefe del Gobierno parece haber recuperado la iniciativa política.

El líder conservador Naftali Bennett, que se había comprometido a sumarse a la coalición gubernamental con la oposición, rompió el acuerdo a la vista de la ola de violencia en las ciudades con población árabe. Bennett anunció que iba a volver a negociar un acuerdo de Gobierno con el bloque de la derecha de Netanyahu, junto con ultraortodoxos y extrema derecha, que vuelve a así a rozar la mayoría.

Informe: El País (España)