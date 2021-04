FERNÁNDEZ CONFIRMA QUE «SE SIENTE BIEN»

“Si no tuviera la vacuna, la estaría pasando muy mal”, dijo

el Presidente tras confirmarse el positivo de coronavirus

- Después de haberse dado a conocer el viernes la noticia acerca del positivo de Covid-19 del presidente Alberto Fernández, el mandatario se refirió a su estado de salud y ante el debate que se suscitó alrededor de las posibilidades de contagio de una persona inoculada, expresó: “Si no tuviera la vacuna, la estaría pasando muy mal”.

“Lo que me dicen mis médicos es que evidentemente la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importantes para que yo en este momento no la esté pasando como una persona de 62 años que se contagia y en los primeros días expresa su dolencia”, destacó Fernández en diálogo con AM750.

El Presidente volvió a expresar que se siente bien y precisó que solo tiene “tres líneas” de fiebre. “Recién se fue el médico, me revisó íntegramente, me revisó los pulmones, la saturación de oxígeno, no tengo ningún síntoma preocupante”, subrayó el Presidente.

“Estoy aislado en la casa de huéspedes, no vienen ni los perros a verme”, ironizó Fernández al explicar también que su médico le permitió salir a caminar por la quinta de Olivos. “Me dijo: ‘si te sentís con fuerza ponete un barbijo y hacelo’”, aclaró.

Fernández confirmó que al mediodía le realizaron un test de PCR, sobre el que todavía no tiene los resultados pero que estarán en el transcurso del día, y que permitirán confirmar el test rápido (de antígeno).

”Hay que esperar esos resultados para tener certezas de que lo que dio el test rápido es correcto, supongo que en el transcurso de la tarde tendremos un resultado definitivo”, detalló el mandatario.

Fernández se refirió al plan de vacunación y adjudicó la falta de dosis a una problemática mundial. “Ayer la OMS sacó un comunicado quejándose por la lentitud de la llegada de vacunas a Europa, entonces ahí se podría decir que somos una suerte de país medio privilegiado recibiendo todas las semanas dosis”, resaltó el Presidente.

Informe: LN