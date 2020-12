ABORTO / SERGIO LEAVY DICE QUE AÚN NO TIENE «DECISIÓN TOMADA»

El senador por Salta afirmó que no tiene resuelto su voto, a

pesar de que votó en contra de la ley cuando fue diputado nacional

Sergio Leavy

Salta - El senador nacional Sergio Leavy fue siempre considerado como un voto contrario al aborto, a partir de que el Gobierno anunció la intención de enviar al Congreso un proyecto de ley propio para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Considerando su postura expuesta durante el debate en 2018, cuando era diputado nacional opositor entonces y fue uno de los 122 votos en contra que tuvo el proyecto esa vez.

Surgieron dudas respecto de su voto a partir de comenzar a circular su nombre entre los senadores que, ante las dificultades del oficialismo para aprobar la ley en el Senado, podrían ser contactados por el oficialismo para modificar su postura. Y las sospechas crecieron aún más cuando el jueves de la semana pasada Sergio “Oso” Leavy fue recibido por el presidente de la Nación en la Casa de Gobierno. No dijeron haber hablado del tema del aborto, pero es obvio que el tema no pudo estar ausente en ese encuentro. De hecho, difícilmente haya sido otro el interés de Alberto Fernández al recibirlo.

Lo cierto es que con motivo de la reelección del senador nacional al frente del Partido de la Victoria en Salta, fue entrevistado por Multivisión Noticias, de esa provincia, donde obviamente lo interrogaron sobre su voto del próximo martes. Leavy dio vueltas y vueltas con las respuestas, pero dejó claro que no tiene resuelto su voto.

“Hay muchos militantes que nos piden votar de una forma o de otra”, remarcó, sosteniendo que a él le hubiera gustado que se hubiera hecho un plebiscito para definir qué es lo que el pueblo quiere. Luego reconoció que “el pueblo gobierna a través de sus representantes”, y en ese marco reveló haberse reunido “con diferentes sectores, pañuelos verdes, pañuelos celestes” y reconoció que este tema “hoy nos tiene debatiendo, hablando… hay una realidad en la Argentina y una situación que no haya muertos, menos de bebés, pero también está la otra, que se mueren mujeres… y bueno, estamos debatiendo eso”.

Tras recordársele que en 2018 había votado en contra, le preguntaron directamente si hoy podría votar a favor, ante lo cual Leavy respondió, sin dejar evidencias del destino de su voto: “claramente no han cambiado mucho las cosas, no he visto que hayan hecho muchas campañas, ni que el Estado haya hecho mucha prevención. Uno sabe que hemos logrado frenar la ley y no hay mucho cambio ahora… vamos a estar evaluando. Tengo convicciones personales y también está lo que uno representa”.

¿Pero hoy está a favor del aborto?, le preguntaron entonces, y Leavy insistió: “Estamos debatiendo, no es una decisión tomada, hay muchos intereses de muchos argentinos y argentinas que están pidiendo de diferentes formas. Veo que mucha gente apoya que sigamos con la misma postura, y mucha otra que trata de que una vez por toda sea ley, como es ley ya en España, Italia, muchas partes del mundo”.

Sesión para el martes 29

Tal cual lo previsto originalmente, la suerte del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo se definirá este martes 29 de diciembre. En la que será la última sesión de este año intenso en el Senado, debatirán el proyecto del Poder Ejecutivo en una reunión que se iniciará a partir del horario infrecuente de las 16 horas, según convocó la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

Es “infrecuente”, porque a lo largo de todo el año el horario de inicio de las sesiones en la Cámara alta ha sido el de las 14, iniciándose las sesiones no mucho más allá de esa hora. Resulta curioso entonces que en una sesión donde la cantidad de oradores se anticipa elevada, para un tema tan ríspido, se prevea arrancar dos horas después de la habitual. Así las cosas, se descuenta que el debate se extenderá por lo menos hasta horas de la madrugada.

Además, no será el único tema previsto para este martes, pues con posterioridad a ese debate está previsto abordar el proyecto venido de Diputados por el que se crea la “ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, también conocida como de los “Mil Días”.

Informe: Parlamentario.com y Agensur.info