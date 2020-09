«DA LA IMPRESIÓN DE QUE ALBERTO FERNÁNDEZ ES REHÉN DEL INSTITUTO PATRIA»

El consultor político Carlos Fara dijo que el Presidente tiene “menor capacidad de autonomía de la que manifestaba al principio de la cuarentena”





Carlos Fara

Nacionales - Al consultor Carlos Fara no lo sorprende que, con “una agenda ligada a la filosofía del cristinismo”, el presidente Alberto Fernández haya terminado inclinado hacia “una dinámica más confrontativa” que lo lleva a “hablar más del pasado y de alguna manera poner de vuelta sobre la mesa a la grieta”.

“Eso iba a depender de cuan bien manejara Alberto la conflictividad general, y particularmente en esta situación” de pandemia, señaló, agregando que “en la medida que Alberto no parece tener una estrategia alternativa para conducir la tensión interna, era esperable que terminara él de alguna manera perdiendo la moderación que era su contrato simbólico originario al momento de ganar la elección”.





Entrevistado para Parlamentario TV , el consultor admitió que esperaba “más tiempo de moderación de parte de Alberto, aunque sea formal, y que, en algún momento, algunos proyectos, sobre todo lo que tiene que ver con el tema Justicia, la situación se endureciese por las propias causas judiciales de ella”.





“Pero no le está dejando resquicio, no sé si tiene que ver con parte de la letra no escrita del acuerdo entre Alberto y Cristina cuando él aceptó la candidatura, o cierta limitación de él para poder equilibrar la situación, para mantener tranquila al ala más radicalizada”.





Fara reconoció que hoy da la impresión de que el presidente “está deslucido. Más allá de la imagen en la opinión pública, claramente la película es de progresivo desgaste. Da la impresión de que él es un poco rehén del Instituto Patria. Un Instituto Patria que, por otro lado, en un punto desconfía de él, porque considera que él trata de quedar bien con todos”.





“Es un poco como el peor de los dos mundos: no satisface ni a unos ni a otros, y aun haciendo buena letra en algunas cuestiones tampoco conforma al ala más radicalizada. Y claramente todos los signos que da es de un presidente que tiene mucha menor capacidad de autonomía de la que manifestaba por lo menos al principio de la cuarentena”, concluyó.





Con relación a la oposición, dijo que en ese espacio ve a “los halcones de Juntos por el Cambio, y las palomas, representadas por Horacio Rodríguez Larreta”. Y agregó que “obviamente se da el típico juego de distintas necesidades: en el mundo parlamentario vas a encontrar más halcones porque no tienen responsabilidad de administración, y cuando vas a los que tienen responsabilidad, los gobernadores y los intendentes te vas a encontrar con posiciones más moderadas”.





Fara no tiene dudas de que el cristinismo ve a Fernández como un presidente de transición. “Para el cristinismo la discusión es si Cristina decide que para el 2023 es Máximo (Kirchner) o Axel (Kicillof). Esto no me cabe duda. Respecto a él, es probable que se vea como de transición, Por esta cuestión de ‘yo vengo a hacer mi trabajo, una determinada cantidad de tiempo, no vengo como a quedarme’, como que todo el tiempo él está intentando parece como que no es el líder de nada”.





Consultado sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Fara cree que Sergio Massa “siempre va a ser una persona de la política, le vaya bien, o no tan bien, en la opinión pública”. Piensa que “todavía tiene cuerda como para pensarse como alternativa presidencial. Creo que tiene, si no me equivoco, 48 años y los presidentes están llegando con no menos de 56”.





“Desde el lado de Máximo te diría que ahí va a haber una puja importante con Axel Kicillof, porque el rol de Máximo es un poco como esas decisiones que se tienen que tomar en algunas PyMEs familiares, respecto de quién es el heredero de la conducción de la empresa: si el hijo del dueño o un externo que vino como gerente y que lo asimilaron como dentro de la familia”.





¿Y Macri? “Es un expresidente, se fue con el 40% de los votos, así que nadie podrá sacarlo de la discusión en primer lugar. Me parece que puede ser un activo, depende del rol que juegue”, observó.