Los dos enemigos con los que duerme Alberto Fernández

Por Fernando Laborda

En su reciente libro,

El medioevo peronista y la llegada de la peste,

Fernando Iglesias

justifica su escepticismo al preguntarse si el peronismo puede ser republicano. Señala que, allá por 2018, apenas vieron la oportunidad de volver al poder, los peronistas "razonables y republicanos" abandonaron sus promesas de elevamiento ético y

se transformaron en soldados de un pacto de impunidad que ahora signa al gobierno de

.

"No es que yo no crea en la renovación republicana del peronismo. Son ellos lo que no creen", aclara el diputado opositor.