«SI HAY ALGO NO ME URGE ES EL INICIO DE CLASES»

El presidente Fernández dijo que su mayor preocupación

es “preservar la salud de le gente” y adelantó que se está evaluando extender la cuarentena





Alberto Fernández

Nacionales - Una semana después de que se decretara la cuarentena obligatoria contra el coronavirus en todo el país, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista televisiva donde ratificó que está en evaluación la extensión de la cuarentena, pero no confirmó fechas, y marcó su postura respecto de la suspensión de la educación presencial.

"Si hay algo que no me urge es el inicio de clases. No tiene sentido subir a un chiquito a un colectivo para que termine infectado. Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después", dijo el Presidente en diálogo con la TV Pública . "Eso puede esperar", expresó.





Alberto Fernández eludió responder si se va a extender la cuarentena: "Vamos a ver lo que sucede en estos días. La cuarentena paraliza la economía, pero seamos francos, necesitamos preservar la salud de la gente. Esa es nuestra mayor preocupación. Sufro, no saben cómo me duele ver que alguien se muere", sostuvo.





Abogó por un "escenario de mayor igualdad en la sociedad para que todos tengan la posibilidad de progresar" y dijo que el coronavirus "muestra lo endeble del sistema, porque un virus hace bajar el precio de las empresas, se pone en contra de los consumidores y empobrece a quienes tienen avaricia de ganancias desmedidas".





Fernández aseguró que aspira a que cambie la visión del mundo después de que pase la pandemia del coronavirus, que demostró cómo riquezas acumuladas durante años "pueden perderse en diez minutos".





El presidente celebró que la Organización Mundial de la Salud haya seleccionado a la Argentina como uno de los diez países del mundo que harán ensayos clínicos para la posible cura del coronavirus, y destacó el camino elegido de "escuchar a los científicos y médicos" para establecer las medidas necesarias "desde el inicio".





Sobre el cumplimiento de la cuarentena, el presidente opinó que "se terminó la paciencia y habrá inflexibilidad absoluta" para quienes violen el aislamiento dispuesto por el gobierno por el coronavirus.





En las medidas a tomar, Fernández adelantó a la Televisión Pública que el DNU para congelar los precios de los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios estará saliendo "entre hoy y mañana". También remarcó que el Gobierno va a "atender a todos, no va a dejar a nadie afuera" de la cobertura en la emergencia por el coronavirus.









El presidente se preguntó, en virtud de los cambios forzados por la evolución de la pandemia de coronavirus, si no surgen como beneficiosos "el teletrabajo", la "teleducación" y que "los medios de transporte público se abarroten menos y el medio ambiente se contamine menos".





Fernández aseguró también que "la montaña de dinero, que son los dos puntos del PBI", destinados a medidas para morigerar el efecto de la pandemia de coronavirus "actuó como un fondo solidario".