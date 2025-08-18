BOLIVIA AL BALOTAJE / EL 19 DE OCTUBRE SERÁ LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL PARA ELEGIR AL PRÓXIMO PRESIDENTE

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y

Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, son los candidatos

que se enfrentarán en esa fecha

Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga se enfrentará en el balotaje para dirimir al

próximo presidente de Bolivia. (Foto/Erbol)

Bolivia - En un hecho inédito en la democracia boliviana, la ciudadanía volverá a votar el próximo 19 de octubre en una segunda vuelta electoral que enfrentará a Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y a Jorge Tuto Quiroga de la alianza Libre.

El Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) al 95% de conteo, señala que el PDC tiene el 32%, seguido de Libre con 26,8%. Se tratan de resultados sorpresivos para propios y extraños, puesto que ninguna encuesta había previsto la victoria de Paz, aunque ya se advertía un crecimiento.

En el tercer lugar se posicionó Unidad de Samuel Doria Medina con 19,9%, pese a que las encuestas lo daban como el favorito.

Andrónico Rodríguez se redujo al cuarto lugar con 8% y Manfred Reyes Villa quedó quinto con 6,6%.

El MAS registra un 3,12%, lo cual le permitiría salvar su personalidad jurídica que requiere al menos el 3%, aunque aún debe esperar el cómputo oficial. En tanto que la Fuerza del Pueblo (UCS) y ADN tienen 1%, lo cual implica perder su personalidad jurídica.

Así el binomio Rodrigo Paz-Edman Lara ha superado a candidatos que otrora fueron favoritos y se alista para enfrentar el balotaje.

Serán los candidatos del PDC y el binomio de Tuto Quiroga-Juan Pablo Velasco los que ejercerán el mando del Órgano Ejecutivo desde el 8 de noviembre, por los siguientes cinco años.

Apoyo del candidato oficialista a Rodrigo Paz

Luego de conocer los primeros resultados no oficiales, el candidato presidencial por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, reconoció este domingo su derrota en las elecciones generales y anunció que apoyará a Rodrigo Paz (PDC) para la segunda vuelta.

En un pronunciamiento emitido en un céntrico hotel de La Paz, el empresario agradeció el apoyo de la población ya que reflejó, según dijo, el camino del cambio y el fin del ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Yo actuó siempre de acuerdo a mis principios y como dije varias veces, cumplo mis compromisos a lo largo de la campaña dije que sí o no entraba la segunda vuelta iba a apoyar a quién llegará primero si este no era el MAS, pues bien, ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra”, dijo.

La alianza Unidad logró el tercer lugar de preferencia electoral con el 19,5% (Captura Consulting), 20,2% (Ipsos Ciesmori) del conteo rápido de votos, al igual que los datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) con el 19,92%.

Palabras del presidente Arce

Luego de conocerse los resultados preliminares de las elecciones, el presidente Luis Arce reconoció que habrá una segunda vuelta electoral, para la cual mandó un mensaje de mantener la vocación democrática.

“Ahora, la palabra la tiene el pueblo boliviano. Estamos seguros que en la segunda vuelta, nuestra población reafirmará una vez más que los bolivianos resolvemos nuestros problemas por la vía pacífica, demostrando nuevamente esa vocación democrática que siempre nos ha caracterizado”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

Arce felicitó a los bolivianos por acudir a las urnas y resaltó el esfuerzo del Gobierno para garantizar el proceso electoral, “a pesar de los permanentes ataques internos y externos”.

“¡Venció la democracia! ¡Viva Bolivia en su Bicentenario! ¡Viva nuestra democracia!”, finalizó.

Informe: Erbol.com.bo y Agensur.info