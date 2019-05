«VOLVIENDO AL PASADO NOS VAMOS A AUTODESTRUIR»

El presidente Macri inauguró obras del Belgrano Cargas

en Joaquín V. González y relanzó el programa Ahora 12.





El presidente Mauricio Macri y el gobernador Juan Manuel Urtubey inauguraron

obras del Belgrano Cargas en Joaquín V. González. (Captura de video)

Salta - El presidente Mauricio Macri inauguró este viernes los primeros 700 kilómetros de vías renovadas del Belgrano Cargas, la línea ferroviaria más extensa del país que opera el Gobierno Nacional. Lo hizo en un acto que se llevó a cabo en localidad de Joaquín V. González, en Salta, provincia a la que el mandatario viajó para reunirse con el gobernador y precandidato presidencial de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey.

"Algunos creen que volver al pasado se pueden encontrar soluciones. Al volver al pasado solamente nos vamos a destruir", aseguró el mandatario en un fragmento de su breve discurso, en una referencia solapada a la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.





"Necesitamos estar conectados y reglas del juego claras para todos, diciendo la verdad y con transparencia", agregó, en relación de la inserción de la Argentina en el mundo. El Presidente arribó el jueves y fue recibido por Urtubey, con quien mantuvo un breve encuentro.





"Gracias por recibirme una vez más en esta provincia tan linda. Son varias las visitas que hemos hecho ya", dijo al inicio de su alocución. Macri contó, además, que, por las obras de remodelación, las locomotoras llevaron hace algunos días "100 vagones" desde Joaquín V. González hasta los puertos de Rosario. De acuerdo al mandatario, esto significó pasar de 3800 toneladas a 6000 en un solo viaje.





"El haber decidido cambiar provoca estos resultados diferentes. Cambió la tendencia de nuestro país, cambió la energía", aseguró el mandatario. También aprovechó el acto para relanzar el programa Ahora 12 con cambios en las tasas para hacer compras en 3, 6, 12 o 18 cuotas fijas con tarjeta de crédito.





"Hay que saber que las cosas que son para toda la vida llevan y requieren esfuerzo, trabajo, compromiso. Estamos para darlo", arengó el Presidente. "Cuesta entender, ¿no? Cuesta explicarnos por qué fuimos capaces de tener una actitud que llevó a que perdiésemos miles de kilómetros de vía", preguntó Macri en forma retórica.





"Descarrilarse era como una habitualidad, una cosa que habíamos asumido que era normal. No son normales esas cosas. No es normal que no cuidemos la infraestructura más importante que tiene nuestro país", agregó.





Macri contó que más temprano se había reunido con una docente, Mercedes, en la ciudad de Salta, y anunció que Ahora 12 ahora tendrá tasas del 20 por ciento. Definió al programa como "muy activo" y habló de "alivios" en un "momento de construcción, histórico".