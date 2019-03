Macri, Dante y el humor social de los votantes

Para la mayoría de los argentinos, los indicadores que muestran la mala performance de la economía no son fríos números. Las encuestas de opinión no dejan lugar a dudas: el deterioro en las estadísticas tiene su correlato en el más subjetivo, pero muy registrable, humor social.

Mauricio Macri pudo comprobarlo el martes pasado, sin necesidad de recibir el informe de ningún consultor, en su visita a una obra del plan Procrear en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, su distrito. Dante, un albañil que dijo estar entre los que lo habían votado, lo interpeló, le demandó, casi le rogó: "Haga algo ahora, estamos cada vez peor". ¿Fue una expresión aislada o minoritaria?

La mayoría de los encuestadores coinciden en que no se trata de una situación individual. El humor promedio de los argentinos no pasa por su mejor momento. Crecen el malestar por la situación económica y los reclamos al Gobierno, como los de Dante.

El director de Isonomía lo explica con una metáfora futbolera: "La gente todavía no se va masivamente del estadio. Hay una buena parte de la sociedad que votó a Macri en la segunda vuelta de 2015 para hacerlo presidente que todavía se ilusiona o no descarta que pueda hacer un gol y ganar el partido. Pero no sé cuánto tiempo le queda a su paciencia. Ya no quieren explicaciones, sino goles", dice Knopoff.