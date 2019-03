El ‘Green Book’ de ‘Green Book’

Green Book habla de la amistad entre un guardaespaldas y un pianista de color, de gira por el sur de los Estados Unidos en 1962.

El Green Book, como todo libro que se precie, tenía un prólogo, donde Victor Hugo Green explicaba que su objetivo era “darle al viajero negro toda la información necesaria para no meterse en problemas y hacer el viaje más placentero”. Esos problemas variaban mucho de estado en estado y aumentaban en los del sur, históricamente más racistas. En ciertos hoteles, restaurantes y estaciones de servicio, por ejemplo, se les permitía acceder, pero no usar los baños. En el sur aumentaban las prohibiciones. En la región del delta del Mississippi los negros no podían superar con el auto al de un blanco, para que el polvo que levantaba al pasar no los molestara. En otras zonas (eso se ve en la película) a los negros les estaba prohibido viajar de noche.