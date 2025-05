FRANCOS CONTRADICE AL PROPIO JAVIER MILEI Y ASEGURA QUE TENÍAN LOS VOTOS NECESARIOS PARA APROBAR FICHA LIMPIA

El Presidente había dicho que no estaban los números y

Nacionales - El rechazo del proyecto de Ley de Ficha Limpia en el Senado dejó al descubierto una evidente falta de coordinación dentro del oficialismo y abrió un cruce de versiones entre sus principales referentes. Mientras el presidente Javier Milei sostuvo que no estaban los votos para aprobar la iniciativa, su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró lo contrario: que las voluntades estaban confirmadas y que el resultado fue una sorpresa.

Durante su exposición en el 11° Latam Economic Forum, Milei declaró que la negativa a tratar el proyecto se debió a la falta de garantías: "No estaban los votos. Fue una operación mediática teñida de amarillo. Por eso queríamos un compromiso por escrito antes de ir a recinto", afirmó el mandatario, apuntando directamente al PRO como responsable del fracaso legislativo.

Francos ofreció una versión diametralmente opuesta a la del presidente en declaraciones a Radio Mitre. "Teníamos los 38 votos necesarios para aprobar Ficha Limpia. Fue una sorpresa que el proyecto no saliera", expresó, aludiendo directamente a la sorpresiva retirada de apoyo por parte de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, tradicionalmente alineados con la Casa Rosada.

El proyecto, que ya contaba con media sanción en Diputados, requería 37 votos afirmativos en el Senado. Según el conteo oficialista, se contabilizaban 38 adhesiones, pero finalmente fueron solo 36. La deserción de los legisladores misioneros disparó rumores sobre un posible pacto con sectores de La Libertad Avanza (LLA) para que la iniciativa no prosperara este año. Francos, no obstante, negó rotundamente cualquier acuerdo de ese tipo.

"Yo personalmente hablé con Ezequiel Atauche (jefe del bloque de LLA) y me confirmó los 38 votos, incluidos los misioneros. Si luego no votaron, no sé qué arreglo hicieron con el kirchnerismo, pero no fue con nosotros. No tiene fundamentos culpar a LLA", enfatizó el jefe de Gabinete.

La reacción del PRO no tardó en llegar, acusando al oficialismo de haber operado para bloquear la sanción de Ficha Limpia, habilitando así la posibilidad de que la expresidenta Cristina Kirchner pueda postularse nuevamente. Francos intentó poner paños fríos: "Pro y LLA tienen que encontrar algún consenso para enfrentar las próximas elecciones. Todas las expresiones tras la votación fueron contra nosotros, pero en este tema, LLA no tuvo nada que ver".

El funcionario también rechazó de plano que desde el Gobierno se haya buscado deliberadamente impedir la sanción de la ley para favorecer a la exmandataria. "No es nuestra intención operar para confrontar con Cristina. Si lo hacemos, será en el espacio que sea. Pero no buscamos esa confrontación con una maniobra como esta", sentenció.

Además, negó cualquier vínculo entre el resultado parlamentario y las causas judiciales sensibles para el oficialismo, como el caso de la criptomoneda $LIBRA, por el cual se especulaba que un acuerdo tácito con el kirchnerismo podría haber desactivado los reclamos en su contra.

En definitiva, mientras Milei busca responsabilizar a otros sectores por el traspié legislativo, Francos insiste en que el oficialismo cumplió con su parte y que fue víctima de un giro inesperado. Ambos coinciden, no obstante, en deslindar al Gobierno de cualquier responsabilidad directa en la caída del proyecto. La falta de una línea unificada vuelve a dejar en evidencia las tensiones internas en la coalición de gobierno y proyecta incertidumbre sobre su capacidad para articular mayorías parlamentarias en el futuro inmediato.

Informe: iProfesional