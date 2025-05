SENADORES PREPARAN TRATAMIENTO DE «FICHA LIMPIA» PARA EL 7 DE MAYO

El proyecto, que tiene media sanción de Diputados,

podría convertirse en ley ese mismo día si no

se introducen modificaciones

- El tema principal legislativamente hablando esta semana se debatirá sin duda en el Senado. Será este miércoles, cuando el pleno del cuerpo ponga a consideración finalmente el proyecto proveniente de Diputados de ficha limpia.

Como se recordará, cuando se dispuso el virtual receso por el fallecimiento del papa Francisco, se estableció una agenda que prevé una sesión, este miércoles 7 de mayo, que tiene como plato principal el debate del proyecto de ficha limpia, que viene con media sanción de Diputados. Y que por lo tanto, en caso de aprobarse sin modificaciones, será ley ese mismo día.

La sesión está prevista para las 14, pero podría adelantarse para las 11. Todo indica que los números para aprobar el proyecto están. Así resulta desde que los senadores santacruceños alineados con el gobernador Claudio Vidal, José María Carambia y Natalia Gadano. Fue el 18 de abril, cuando el senador santacruceño difundió un video que decidió hacer “ante las constantes mentiras, falsedades, manipulación de la información e injurias de los medios nacionales para con el bloque de senadores de Santa Cruz y el gobernador de nuestra provincia respecto al tratamiento de ficha limpia”.

Poco después Gadano hizo lo propio remarcando que estaba “a favor de la transparencia política y de la justicia de este país”. “Como santacruceña sería un error garrafal desentenderme de los años de saqueo y desidia que sufrieron las cajas de nuestra provincia en manos de personas que utilizaron a la política como método para llenar sus bolsillos -agregó-. No concibo a la política como un método para enriquecernos, sino para el bien común de nuestra sociedad, es por ello que he llegado a la casa de las leyes. Mi misión es ajusticiar a quienes no tienen voz y han sufrido las desigualdades de quienes se aferraban al poder malversando fondos en repetidas ocasiones”.

Así las cosas, todo indica que están los votos para alcanzar la aprobación del proyecto, y en caso de aprobarse entonces el proyecto, los condenados en segunda instancia no podrán ser candidatos a cargos nacionales. Es el caso puntual de Cristina Fernández de Kirchner.

La semana pasada trascendió que podría haber ausencias este miércoles. Se nombró puntualmente a Francisco Paoltroni, quien pediría licencia para sumarse a la campaña por las elecciones provinciales previstas para el mes de junio en Formosa. Sin embargo el legislador nacional de Libertad, Trabajo y Progreso confirmó el domingo a parlamentario.com que el miércoles estará en el recinto.

También circularon versiones respecto de que habría senadores interesados en introducir modificaciones al texto, de modo tal que el alcance de la norma fuera mucho más abarcativo que lo aprobado en Diputados.

De ser eso cierto y en caso de aprobarse, el proyecto volvería a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, pero eso sería posteriormente al 18 de mayo, fecha de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Claramente esa maniobra sería llevada adelante para evitar el centralismo que la aprobación de la norma el 7 de mayo le podría dar a la diputada nacional Silvia Lospennato, clave en el debate de ficha limpia desde 2017 y cabeza de lista del Pro en esos comicios, con lo que La Libertad Avanza no vería eso con agrado y preferiría la eventual postergación.

Otros temas

Este miércoles también está previsto la ratificación y designación de autoridades. Se pondría a consideración el reemplazo de María Laura Izzo al frente de la Secretaría Administrativa, por Emilio Viramonte, quien trabaja con la vicepresidenta hace tiempo. Victoria Villarruel quiere que Agustín Giustinian siga como secretario Parlamentario, en tanto que como prosecretario Administrativo seguirían Lucas Clark, y como prosecretaria Parlamentaria la exdiputada radical Dolores Martínez.

Para después se tratará el pliego para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Alejandro Carlos Francisco Oxenford, quien ya está actuando como embajador en los Estados Unidos. El otro pliego a ser tratado es para designar a Wenceslao Bunge Saravia, quien quedará al frente de la representación argentina en España.

Luego está previsto el tratamiento de una serie de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas, y a continuación la aprobación de una serie de proyectos de declaración, comunicación y resolución con dictamen.

A continuación será el turno de cinco acuerdos internacionales. El primero es un protocolo de enmienda al convenio celebrado con Francia a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

El segundo es un tratado suscripto con Serbia sobre el traslado de personas condenadas y cooperación en el cumplimiento de sentencias penales; luego hay un convenio con Austria para eliminar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio y la prevención de la evasión y elusión fiscal; y un proyecto de ley que aprueba la convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, celebrado en Francia en 2016.

Por último hay otro acuerdo con el Consejo Federal Suizo en materia de servicios aéreos regulares.

Luego se abordarán una serie de proyectos de declaración, comunicación y resolución con dictamen y finalmente arrancará el debate del proyecto de ficha limpia.

Informe: Parlamentario.com