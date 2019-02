Volver a hacer contacto visual

Sospecho que, de algún modo, las miradas apenas desviadas de las selfies, las videoconferencias y los videos de YouTube habitan ese mismo valle inquietante. Cuanto más me parece que me mirás a mí, te siento más en contacto conmigo, más cerca de mí. Pero a partir de cierto punto en que parece que me miraras a mí pero en realidad no, o no lo sé, surge la duda, la incertidumbre, como cuando alguien hace señas desde lejos y no sé si las dirige a mí o a alguien que está a mis espaldas, o cuando estoy frente a alguien con estrabismo y parece que me hablara a mí pero no estoy seguro, y el resultado es que me siento desorientado, incómodo, fuera de lugar.