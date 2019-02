La vuelta a Francia, con banda sonora

Mi descubrimiento más reciente, y que me tiene fascinada, es Nantes, ciudad que no conocía hasta el año pasado y que para mí tenía el aura de las películas de Jacques Demy, que nació en esa ciudad. Nantes es una ciudad fantástica, moderna, pero que ha sabido respetar y conservar su pasado, con un Teatro de la Ópera con una temporada increíble. La antigua zona de los astilleros es hoy una atracción turística de primer orden, donde una serie de atracciones (no sólo para niños, confieso que yo también me monté) recrean el mundo de Julio Verne. El elefante es fantástico. Nantes tiene también tres cosas que me fascinan: un pasaje muy bien conservado, el pasaje Pommeraye, donde Jacques Demy se compró su primera cámara; una librería/café/videoclub excelente, Les Bien Aimés; y unamuy bonita, que sirvió de decorado a la película, de Jacques Demy, que es uno de mis directores de cabecera. ¿Y cómo pensar en Demy sin pensar en Michel Legrand, sin escuchar la banda sonora de? ¿O de… Un propósito que espero cumplir pronto: alquilar una barcaza y, mientras el paisaje avanza lentamente y batallamos con las esclusas, poner a todo volumen todas esas bandas sonoras de Michel Legrand, para que su música inmortal sirva de compañía a los olmos de las orillas.