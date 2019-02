Un viaje explosivo

El nuevo episodio adquirió envergadura justo después de que un hombre de Macri perdiera contra los radicales en la interna pampeana , a la que le han otorgado dimensión y simbología nacional aunque solo votaron unas 20 mil almas (como si hubiera que darle importancia bonaerense a la interna entre Alfonsín y el vicegobernador Salvador, en Ezeiza, donde fueron a las urnas 400 personas). Y le concedió galladura a los reclamos partidarios desde que Cornejo en Mendoza y Morales en Jujuy se negaron a compartir suerte con el mandatario en octubre –como si fuera un elemento tóxico– y anticiparon elecciones en esas provincias. Una forma explosiva de diferenciarse en la coalición, que el PRO señala como traición y que los radicales explican con imaginativa justificación, tan vasto ese ejercicio que algunos piensan que es su propia naturaleza. Finalmente hay antecedentes no atendidos: hasta contribuyeron a voltear en su momento a un hombre de su partido, De la Rúa, ya que no solo Duhalde y un intendente montaraz provocaron la caída. Singularmente, todavía muchos de esos dirigentes empuñan ese genoma disolvente y hasta asombró que Ernesto Sanz, no precisamente un aliado de Lousteau & Cía, ha reclamado internas como el economista.