Bolsonaro hace números y apuesta fuerte

Jair Bolsonaro puede haberlo aprendido de Macri : evitar describir cabalmente una situación de entrada incuba a la larga problemas peores. La herencia de la herencia.

El miércoles pasado, cuando el presidente brasileño se presentó en la Cámara de Diputados con su proyecto de reforma previsional, no ahorró dramatismo: "Contamos con el compromiso de ustedes para salvar a Brasil económicamente. No tenemos otra salida", dijo. Iba al meollo de una dificultad estructural. Como pasa en casi todos los países de un mundo que crece en población y expectativa de vida, el sistema de jubilaciones pone en juego el futuro brasileño: acumula casi 80.000 millones de dólares de déficit que contribuyen a un rojo fiscal del 7,09% sobre el PBI. El deterioro lleva años y es creciente. Si en 1992 cada jubilado era sostenido por 12 habitantes, en 2015 la relación quedó en 1 a 7.

Bolsonaro parece decidido a que si asume el costo político de bajar el desequilibrio al menos sea para resolverlo para siempre. Macri no pudo: después de una lluvia de pedradas frente al Congreso y con la oposición pidiendo la cancelación del debate, logró en diciembre de 2017 aprobar una reforma previsional que no soluciona el desfase, sino que, en el mejor de los casos, no lo agravará en los próximos años siempre y cuando la Argentina crezca y reduzca la inflación.