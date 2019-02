Odio inspirador

. No parece que Lavagna disponga de la misma estirpe temperamental que Sanguinetti, aunque los dos reconozcan enlace original con La Serenísima. Más bien son espíritus diferentes y, en política, ahora el ex ministro procede a la inversa de su colega oriental: está en contra de reivindicar el peronismo clásico, antiguo, no desea representarlo ni participar en su picadora histórica, menos promover a viejos dirigentes con azaroso pasado y delatado prontuario.