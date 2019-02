Soy sudaca

“Una persona de color —negro—”, decía hace décadas Les Luthiers, antes de que burlarse de la corrección política fuera tan políticamente incorrecto. El problema suele aparecer cuando alguien cree que llamar a las cosas por alguno de sus nombres es peligroso, y se embarca en las peores perífrasis para no correr el riesgo. Lo hace, en general, porque cree que ser eso que no nombra es malo en sí, y entonces no se puede decir tan claramente. Con esos firuletes no hace más que subrayar la discriminación que –dice– trata de evitar.