Los lectores deseados

Una pequeña anécdota, contada por el escritor argentino Ignacio Molina., su última novela, fue publicada por una editorial pequeña y por lo tanto su distribución es casi artesanal. Hace poco el autor estuvo en Pinamar, la pequeña ciudad de la costa atlántica bonaerense donde se desarrolla la trama de la novela, y vendió varios ejemplares. Entre ellos, uno “a una señora de unos sesenta y cinco años con la que me encontré en la playa —dice Molina— y al enterarse de que yo era el autor […] y al ver que el libro tiene 96 páginas puso cara fea y dijo que le parecía demasiado caro; yo le dije que 200 pesos me parecía un regalo para un libro, que era menos de lo que costaba una docena de churros en la playa […] Ella me dijo: ‘Te lo digo yo que soy lectora; he comprado libros de 800 pesos, pero eran bien grandes, este es chiquito’. Yo le dije que para ciertas cosas el tamaño era lo de menos, que de todas maneras no estaba obligada a comprarlo si no quería, pero al final ella abrió la billetera y me pasó dos billetes de 100, casi como si me estuviera haciendo un favor o dándome una limosna”.