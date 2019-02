VENEZUELA / NO HAY DEFINICIÓN EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Rusia y China vetaron la resolución de EE.UU que exigía

que se permita el ingreso de ayuda humanitaria.

Mundo - La solución de la crisis en Venezuela no va a llegar por vía de las Naciones Unidas tras el enfrentamiento escenificado por las grandes potencias del Consejo de Seguridad.

El borrador presentado por Rusia, añadió, no refleja la realidad por la que atraviesa el país y no ofrece tampoco una solución. “Crea la ilusión de una Venezuela pacífica”, indicó, “nadie puede negar la crisis humanitaria y las consecuencias para la región”. La británica Karen Pierce añadió que la situación es “extremadamente triste” y es correcto que el Consejo de Seguridad lo aborde.

“No es ningún secreto que no estamos unidos y es decepcionante”, admite, “pero no se puede maltratar a la gente con impunidad”. Pierce no cree que esta ruptura meta a la ONU en un callejón sin salida, “tenemos que seguir tratando que llegue la ayuda y que se logre una solución democrática” a la crisis. “Es una gran esperanza”, insiste, “los venezolanos no se merecen menos”.