La buena salud de los machos alfa

Hay quienes lo llaman “modelo patriarcal”, y lo repiten hasta vaciarlo de significado, como suele ocurrir cuando creencias y esencialismos reemplazan al ejercicio de pensar. Otros, entre ellos pensadores como los británicos Terry Eagleton y Mark Fisher, la estadounidense Debra Katz o el indio Pantaj Mishra, lo denominan capitalismo tardío.

En la época de Me Too, Ni una menos, Mirá cómo nos ponemos y fenómenos sociales similares, las iniciativas feministas que no se piensen a sí mismas, y a su propósito, más allá de lo reactivo, de lo discursivo y de la repetición de consignaspueden ser asimiladas y rentabilizadas por el sistema, como ocurrió en su momento con Sacco y Vanzetti o con los mártires de Chicago (pregunten al voleo por qué el 1º de Mayo es el día de los Trabajadores y es probable que ni los sindicalistas sepan responder). En un reciente e-book de descarga gratuita titulado Acuerdo en el desacuerdo (https://www.qejaediciones.com/libros/acuerdo-en-el-desacuerdo-qeja), sus cuatro autoras (Ingrid Sarchman, Flora Vronsky, Helga Fernández y Natalí Incaminato) escapan a la modorra mental y al fundamentalismo y plantean, desde el interior de la experiencia femenina, ideas que pueden prevenir ese riesgo. Una de ellas, Incaminato, advierte: “Los únicos que construyen y venden feminismo desproblematizado son las empresas o los partidos políticos de sesgo desideologizador”. Allí se cita también a la comunicadora Agustina González Carman (cuyo blog Libertad Condicional se propone desacralizar la maternidad), quien afirma que “hay muchos feminismos; el más visible mediáticamente no representa a la mayoría”.