Mientras desayuno un domingo

Pero yo no me rindo y continúo leyendo. Intento refugiarme en las páginas de Economía, por si hubiera alguna noticia positiva, pero salgo ‘escopeteada’ de allí por razones obvias., pero entonces me topo con este titular: «Sotheby’s saca a subasta monopatines a un millón de euros». Miro la foto y veo que el artista Kaws ha copiado fragmentos de, de Leonardo, los ha pegado sobre una tabla de monopatín y ahora se venden a ese bonito precio. Y si a usted no le gusta el tal Kaws, también puede comprarse uno diseñado por Damien Hirst o Jeff Koons, sí, ya sabe, ese genio que vende perros salchicha de vinilo, alguno de ellos por la módica cantidad de 58 millones de dólares (exacto, han leído bien). Cuando acabo con esta noticia, ya no me quedan ganas de hacer los honores al par de churros con los que pensaba arruinar mi dieta saludable, pero aun así no me doy por vencida. Abro con expectación las páginas dedicadas a largos reportajes. El de hoy trata de Educación y, en concreto, de si se debe castigar o no a los niños. «Error garrafal –coinciden todos los expertos–. Si un niño, por ejemplo, monta un pollo de colores porque no quiere ir al cole, lo pedagógico es dejarlo a su aire. La criatura está aprendiendo a gestionar sus emociones, no es nada personal». Aquí es cuando abandono la mesa de desayuno, vuelvo a la cama, me atrinchero allí y me niego a asomar ni la cabeza. Hoy es domingo y puedo recurrir a la misma táctica que ese nene malcriado, pero mañana es lunes y ¿qué demonios hago?