El Presidente y los símbolos

Con la capacidad de simbolizar, la especie humana efectuó un salto cuántico en su proceso evolutivo, diferenciándose de manera definitiva de las demás especies, con las que biológicamente comparte mucho.

Cuando el presidente Macri expresa su estupefacción al no comprender por qué le critican el haber tomado vacaciones, permite la sospecha sobre su pobre capacidad de simbolización. Porque la crítica no alude al período de descanso en sí, sino al valor simbólico del momento, el lugar, la modalidad, la comunicación y la exhibición de imágenes de esas vacaciones. No se trata del descanso, no. Solo que muchísimos de ellos no pueden hacerlo, aunque quieran, otros se encuentran con descansos forzados, debido a despidos o suspensiones en su trabajo, y muchos, que sí se toman un recreo, transcurren esos días con angustia, preguntándose qué les espera al volver y cuánto peor podrá ser este año respecto del anterior. Preguntas en cuya génesis la gestión del gobierno tiene una gran responsabilidad.