REELIGEN A MONZÓ AL FRENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Oficialistas y opositores elogiaron la labor del presidente

“No es resultado solamente de una cuestión de respeto matemático a la condición de reconocerle al Gobierno el número suficiente para poner el presidente. En este caso, en particular, la figura de Emilio Monzó sintetiza las condiciones básicas, necesarias e indispensables para ejercer la complejidad de un Cámara donde nosotros como oficialismo no tenemos mayoría”, expresó.

El titular de la bancada oficialista sostuvo que “conciliar que haya número, sesión y leyes no es fácil y además, como si no fuera poco, tolerar la pasión que todos le ponemos”. “Quiero pedir disculpas a través de su presidencia en términos de agravios personales que pueden haber existido o no, y que desde la presidencia nunca existiera. Es más, tuvo el temple suficiente para no reaccionar frente a alguno que pudo haber recibido”, enfatizó.