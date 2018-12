Colón, ese genocida

Sin necesidad de salir de España,. Así hablan también de instaurar el Día del Pueblo Indígena en lugar de la fiesta de la Hispanidad, como en América, donde algunos países han ido haciendo desaparecer el 12 de Octubre. La muy sandia e ignorante alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, retiró de una plaza la estatua y el nombre del marqués de Comillas acusándole de esclavista ¡doscientos años después de su nacimiento! Si la revisión de la Historia se deja en manos de quienes creen que no se hicieron las cosas siglos atrás con los cánones de conducta social de hogaño y que eso es condenable, entonces jamás seremos capaces de establecer un relato verídico y equilibrado de las cosas. Ganar batallas setecientos años después no sirve absolutamente de nada. Colón, fuera o no el primero en llegar a aquel continente, fue un visionario, un audaz marino, un arriesgado viajero hacia una incógnita, un hombre de su tiempo y un incansable defensor de su proyecto, que no le compraron las Coronas de Inglaterra o de Portugal, pero sí los Reyes Católicos: trazó una ruta, se metió en tres ‘cascarones’ y descubrió un continente. Y cambió el mundo. Y los españoles que llegaron después cometieron, lógicamente, las barbaridades que se cometían en aquel entonces, pero se mezclaron con la población y ahí siguen sus descendientes. Peor suerte corrieron aquellos indígenas que fueron arrasados por los antepasados del cretino de O’Farrell, dotados de una eficacia demoledora: no dejaron ni uno.