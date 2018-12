Lo soñaron Frondizi, lo votarán sin ganas

Y éso que apostaron y apuestan porMauricio Macri. No bien ganó en 2015, y ya pasada la afinidad que muchos habían ejercido durante la campaña con Daniel Scioli y Sergio Massa, se aferraron enseguida a lo que consideraban sería el fin del populismo. Algunos de ellos llegaron a ilusionarse oyendo al Presidente citar a Arturo Frondizi. Aunque los más experimentados no tuvieran excesiva fe en el gradualismo. "Si ustedes no despiden empleados, si no achican el Estado, los que vamos a tener que despedir vamos a ser nosotros", oyó de uno de ellosAndrés Ibarra, hoy vicejefe de Gabinete, allá por el otoño de 2016.