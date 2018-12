Confieso que no me había percatado de la presencia de estos, fascinada como estaba por la presencia de las señoras, que me recuerdan a mi propia madre y sus amigas. La amiga japonesa que me ha traído hasta aquí me señala las mesas de los chicos y me dice que hace diez años a ningún hombre japonés se le hubiera ocurrido estar en un lugar así y pedirse un pedazo de tarta, y que esos chicos forman parte de un creciente movimiento llamado Herbívoros; en japonés, Ohitorisama.