Superclásico electoral

Al revés del Gobierno, que se apresuró a impulsar su trío más mentado para sosiego de financistas y, por el mismo precio, ensaya planes y mensajes de campaña, mensajes y publicidad. Está acordado, repite la escudería ganadora de Macri (Nación), Rodríguez Larreta (Capital) y(provincia de Buenos Aires). También reitera la capitanía electoral para Duran Barba y Peña. No casualmente son los únicos cinco que deciden. Salvo calamidades y sin competencia previa (léase PASO), Macri se propone renovar mandato –como ya anticipó en EE.UU., tribuna que respeta y corteja– y disipar rumoreos sobre una eventual deserción política alimentada por sondeos que en la Jefatura de Gabinete consideran sospechosos y avalados por miembros del llamado círculo rojo. Como no individualizan al grupo de un matutino que tendría ese interés, apuntan contra un múltiple encuestador que viene de la política y jamás se apartó de esa disciplina.. Replica la Rosada: si baja Mauricio, también baja María Eugenia . Sostienen que ese dato es científico. Lo mismo que, si uno sube, también arrastra al otro en el ascenso, como ocurrió en los comicios generales de 2015 con la ilustre desconocida que se coló pegada al ingeniero boquense. Si entonces ella llegó por él, ahora puede ser a la inversa. Justo es reconocer que, al margen de las rencillas domésticas, nunca se desmarcó la gobernadora del liderazgo de Macri ni tampoco se encantó con una alternativa superior por la socorrida falta de margen para ser reelecto. Finalmente, el pedestal de la dama se construyó con subordinación y valor, como en el Ejército, bajo la tutela directa de Duran Barba, quien la considera “su producto”. Como dijo Perón de Evita, otra insolencia.. Queja mínima, pasajera: sabe que nunca le faltarán fondos para distribuir. Si Macri pretende reiterar triunfos, debe otorgarle prioridad económica al distrito provincial, llave de la cerradura electoral del país. Solo un imbécil copiaría a la infatuada Cristina, que yuguló a Scioli. Por lo tanto, un destino común enlaza a Vidal con Mauricio. Por si ese tándem no alcanzara,, otra contribución a las expectativas de Macri. A cambio, se supone, nadie cuestionará al jefe de Gobierno en una interna y, si descubren algún atrevido, le reservan el primer canto de la Divina Comedia. Salvo calamidades, entonces, el imperio de la tríada decretó ya su propia confirmación electoral. Quedan los socios del Gobierno fuera de este debate por tres distritos. A los radicales les toca la concentración en otras provincias claves, Córdoba, Santa Fe y Mendoza; protagonizar en los núcleos del interior los elencos de la compañía Macri. Como importan las personalidades que juegan, resta un rol para Cornejo, jefe de la UCR, quien no puede reelegirse en su provincia. Difícil que Macri lo incluya en su fórmula, sería como llevar aen ese segundo término: una bomba latente. A esta otra socia le reservan –si los humores de ella lo consienten– la postulación a la senaduría porteña, quizás acompañada por el defenestrado(de Pinedo ni hablar: jamás Carrió le perdonará que la dejase en el altar, con el nuevo vestido, sin poder asumir en la comisión de Diputados que vigila a los fiscales). El vínculo Macri y Carrió no atraviesa el mejor momento : más de uno sospecha que a comer milanesas en Olivos, no la va a invitar más.