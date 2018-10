Qué difíciles son de contentar

Me tiene fascinada esta noticia por lo sintomática que resulta. Yo hubiera pensado que alguien que elige no alimentarse de animales –una elección que me parece muy respetable, loable incluso– estaría encantado de que otros se dediquen a salvar a las gallinas ponedoras de su triste destino. Pero no. La ‘modernez’ hace que uno ya no consiga contentar a nadie, ni siquiera a los más afines a su modo de pensar. A este grupo de veganos –que (me apresuro a señalar, no sea que me troleen también a mí) no representa a todos los veganos– no les ha dado por vilipendiar las granjas avícolas y sus crueles métodos de producción. Han ido contra alguien que ama y respeta la naturaleza tanto o más que ellos. ¿Por qué? ¿Será porque no se atreven a enfrentarse a un adversario mucho más poderoso que ellos? No lo creo. Una de las virtudes de Internet es que, más fácilmente que nunca en la historia, David puede hundir, cuando no masacrar, a Goliat.