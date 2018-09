Pura conveniencia

. Más de uno dirá que se quedó solo, devaluado su gabinete, averiado su álter ego Peña –con tantas lesiones que hasta pidió no asistir a su examen mensual en el Parlamento, un acto rutinario que le provoca un estrés inaudito– y con el desgarro de haber entregado en la porfía parte de su cuerpo: no se sabe si Quintana eran sus ojos o sus brazos. Sin embargo, tampoco requiere piedad: el ingeniero se ha divorciado varias veces y la pérdida de seres queridos no lo trastorna demasiado. Además, si mantiene el sosiego actual, estabiliza la situación cambiaria , suben los bonos y baja el riesgo-país –clave de la recuperación– ya no deberá consultar a sus socios con premura, enviarles intermediarios, ser obsequioso con ellos.