Paro general: el rito de la primavera

Con todo, mientras que a veces las lluvias sí llegan, la experiencia debería haberles enseñado a los que se pliegan a los paros que siempre empeoran la situación del país y por lo tanto la de sus habitantes más vulnerables; si funcionaran como quisieran hacer pensar quienes los organizan, el nivel de vida de los obreros argentinos sería el más alto del planeta, pero gracias en buena medida al sindicalismo peronista e izquierdista, está entre los más bajos. El paro general del martes pasado que marcó el comienzo de una primavera que a buen seguro será caliente fue un buen ejemplo de un género que es entrañablemente nacional. En ningún otro país son tan frecuentes las protestas callejeras rituales.

Pase lo que pasare, para muchos los meses próximos serán duros, aunque no tan duros como sería el caso si “cayera el modelo” y, con él, el gobierno constitucional, como pide el tribuno de los estatales, Pablo Micheli, puesto que lo que lo reemplazaría no sería un país mejor sino el caos. Los sindicalistas dicen que seguirán luchando hasta que el gobierno saque un “plan B”, uno que, es de suponer, necesitaría una reedición del milagro de los panes y los peces, ya que el gran problema es que no hay plata para los gastos que casi todos quisieran ver aumentar. A Moyano y compañía les es fácil paralizar al país, pero no tienen la más mínima idea de cómo movilizarlo en pos de algo constructivo.