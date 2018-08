Sociedad, arrepentidos y pornografía

En 2011, la jefa espiritual de la sistémica red de corrupción desnudada por los cuadernos del chofer obtuvo su reelección como presidenta de la Nación con el 54% de los votos. Hoy, según diferentes encuestadores y analistas, su núcleo duro de adherentes ronda el 25%. Los fanáticos no ven, solo creen. Es el fundamento de las sectas.

Los cuadernos, más las detalladas confesiones de los “arrepentidos” (aunque para ciertas acciones no hay redención posible), son un ejemplo de pornografía. Pornográfico, dice el filósofo alemán de origen coreano Byung-Chul Han, es aquello que entra en contacto directo con el ojo. Sin velos, sin simbolización, sin metáfora ni alegoría. En la pornografía no hay distancia ni vergüenza, subraya en La sociedad de la transparencia (Herder). Para el “núcleo duro” kirchnerista, la pornografía es santidad.

Ahora bien, 54 menos 25 es igual a 29. ¿Dónde está ese 29% de apóstatas que hoy ya no creen? ¿Se mimetiza entre quienes asisten asombrados, estupefactos e indignados a la metástasis de corrupción que se extendió desde el Estado a las empresas, ida y vuelta? El 29% equivale a una de cada tres personas. Un tercio de la sociedad. Es demasiado. Aun si también se dijeran “arrepentidos”, no alcanzaría con eso. Porque la corrupción kirchnerista no era clandestina, no estaba creativamente disimulada. Era brutal, directa, visible. Fue denunciada y documentada por voces minoritarias que, con coraje civil (es el caso de este medio), clamaban en el desierto y corrían serios riesgos. No queda espacio para la ingenuidad, la sorpresa, y desde una perspectiva moral, tampoco para el arrepentimiento. Se sabía, se sufría. Pero más de la mitad de la sociedad (54%) eligió mirar para otro lado. No es la primera vez que ocurre en Argentina. Menem fue alto, rubio y de ojos celestes, se celebraron su ingenio y sus patéticos simulacros deportivos. También durante la dictadura militar una masa crítica de la sociedad eligió, al calor de la plata dulce, “no saber” lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, esa dictadura y los posteriores gobiernos corruptos parecen haber sido sin pecado concebidos.