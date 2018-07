Un viaje a los orígenes, en Croacia

Todo Mundial reserva una sorpresa. La de este es Croacia, un equipo chico que de entrada salió a la cancha con una mezcla irresistible de insolencia y humildad para recordarle al mundo la esencia del fútbol. Sus mejores jugadores son cracks que juegan en grandes clubes de Europa, por supuesto, pero pelean cada partido no tanto como profesionales que cumplen con su trabajo sino como tipos que no han perdido la inocencia y todavía se sorprenden de lo que son capaces de alcanzar.

Seguí el peregrinaje del seleccionado croata hasta la final no solo por la simpatía que despiertan los más débiles cuando no tienen complejos. En secreto, una parte de mi corazón estaba con ellos. Me he preguntado, durante esos partidos, qué parecido con esos hombres decididos habrá tenido mi bisabuelo materno, que a los 16 años y solo con su alma dejó atrás Novi Vinodolski, una ciudad pequeña que balconea sobre el mar Adriático, para recalar en Rosario de la Frontera, Salta, después de un paso fugaz por Buenos Aires.